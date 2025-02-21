Neden sürekli toksik partnerleri hayatıma çekiyorum?

Toksik partnerler çoğu zaman değişken, güvenilmez ve duygusal olarak erişilemez profiller olarak karşımıza çıkarlar. Birçoğumuz, ilk etapta bu olumsuz sinyalleri fark etsek de, işlevsiz bağı sürdürmekte ısrarcı oluruz. Tekrar tekrar tecrübe edilen toksik ilişkileri Freudyen bakış açısıyla yorumlayan Nguyen, travmayı iyileştirmek ve "üstesinden gelmek" isteyen bilinçaltı çekimin, daha fazla hasara yol açtığını vurguluyor.

''Babam, annemin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamıyordu. Bu yüzden kendi romantik ilişkilerimde partnerim tarafından görmezden gelinmeye tahammül edemiyordum, aslında hayatımdaki kişiden annemle aynı şeyleri talep ediyordum'' diyen Nguyen, zamanla hayal kırıklığı döngüsünde sıkışıp kaldığını anlattı.