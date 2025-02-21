Neden sürekli toksik partnerleri hayatıma çekiyorum?
İçinde sürekli olarak olumsuz ve sağlıksız davranışların yer aldığı bir iletişimi ifade eden toksik ilişki, kişiler arasında güven, saygı ve anlayış gibi kavramların zedelenmesine neden olur. Toksik ilişkilerde manipülasyon ve aşağılamanın yanı sıra bağımlılık davranışına da sıklıkla rastlanır. Bazı bireyler, kendilerini devamlı işlevsiz bir ilişkinin içerisinde bulmaktan ve manipülatif partnerler seçmekten şikayet ederler ancak uzmanlar, bu durumun altında yatan bazı psikolojik nedenler olduğunu ifade ediyor.
İlişki koçu Julie Nguyen'a göre; toksik bir ilişkiye çekilmenizin sebepleri arasında kırmızı bayrakların görmezden gelinmesi ve hak ettiğinizden daha azıyla yetinmek gibi hatalar yer alıyor. Nguyen, hayatınız boyunca zehirli aşklara mahkum olmadığınızı ve bazı farkındalıklarla bu sorunun aşılabileceğini belirtiyor.