Neden sürekli toksik partnerleri hayatıma çekiyorum?

İçinde sürekli olarak olumsuz ve sağlıksız davranışların yer aldığı bir iletişimi ifade eden toksik ilişki, kişiler arasında güven, saygı ve anlayış gibi kavramların zedelenmesine neden olur. Toksik ilişkilerde manipülasyon ve aşağılamanın yanı sıra bağımlılık davranışına da sıklıkla rastlanır. Bazı bireyler, kendilerini devamlı işlevsiz bir ilişkinin içerisinde bulmaktan ve manipülatif partnerler seçmekten şikayet ederler ancak uzmanlar, bu durumun altında yatan bazı psikolojik nedenler olduğunu ifade ediyor.

Neden sürekli toksik partnerleri hayatıma çekiyorum? - 1

İlişki koçu Julie Nguyen'a göre; toksik bir ilişkiye çekilmenizin sebepleri arasında kırmızı bayrakların görmezden gelinmesi ve hak ettiğinizden daha azıyla yetinmek gibi hatalar yer alıyor. Nguyen, hayatınız boyunca zehirli aşklara mahkum olmadığınızı ve bazı farkındalıklarla bu sorunun aşılabileceğini belirtiyor.

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Neden sürekli toksik partnerleri hayatıma çekiyorum? - 2

Toksik partnerler çoğu zaman değişken, güvenilmez ve duygusal olarak erişilemez profiller olarak karşımıza çıkarlar. Birçoğumuz, ilk etapta bu olumsuz sinyalleri fark etsek de, işlevsiz bağı sürdürmekte ısrarcı oluruz. Tekrar tekrar tecrübe edilen toksik ilişkileri Freudyen bakış açısıyla yorumlayan Nguyen, travmayı iyileştirmek ve "üstesinden gelmek" isteyen bilinçaltı çekimin, daha fazla hasara yol açtığını vurguluyor.

''Babam, annemin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için çabalamıyordu. Bu yüzden kendi romantik ilişkilerimde partnerim tarafından görmezden gelinmeye tahammül edemiyordum, aslında hayatımdaki kişiden annemle aynı şeyleri talep ediyordum'' diyen Nguyen, zamanla hayal kırıklığı döngüsünde sıkışıp kaldığını anlattı.

Neden sürekli toksik partnerleri hayatıma çekiyorum? - 3

Uzmanlar, toksik bir partnerin kendisini bazı belirtilerle ele verebileceğini öne sürüyor. Partnerinizin sizi küçümsemesi, saygı duymaması, varlığınızı hiçe sayan tutumlar sergilemesi toksik özelliklerin başında gelir.

Neden sürekli toksik partnerleri hayatıma çekiyorum? - 4

Psikologlar, toksik ilişkiden kurtulmak için öncelikle öz şefkatinizi kazanmanız gerektiğinin altını çiziyor. Bundan sonraki aşama ise ilişkinin size verdiği zararları tüm çıplaklığıyla kabullenmek oluyor. Eğer bitişi talep etmekte zorlanıyorsanız, bu süreçte mutlaka profesyonel bir yardım almanızda fayda var.

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