Neden sürekli yanlış kişilere aşık oluyorum?
Romantik ilişkilerin başlangıcında hissedilen yoğun duygular, geçmişte çözülmemiş ilişki kalıplarının tetiklendiğine işaret edebilir. Bu durum, bireyin kendisine uygun olmayan partnerlere yönelmesini kolaylaştıracaktır.
Çocuklukta ebeveynlerimizden öğrendiğimiz ilişki dinamikleri, yetişkinlikte kurduğumuz ilişkiler üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Her ne kadar "Asla annem/babam gibi olmayacağım" desek de, tanıdık gelen davranışları tekrar etme olasılığımız yüksektir.