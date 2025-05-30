Neden sürekli yanlış kişilere aşık oluyorum?

DÜŞÜK ÖZSAYGI VE DEĞERSİZLİK HİSSİ

Birçok kişi, hak ettiğinden daha azına razı olur çünkü kendisini değerli olarak tanımlamaz. Geçmişte yetersiz hissettirilmiş bireyler, “Daha iyisini hak etmiyorum” düşüncesiyle kötü ilişkilerde kalabilir. Bazıları ise karşısındaki kişiyi “kaybeden” olduğunu düşünerek daha iyi hissetmeye çalışır. Asıl sorun ise, “Ben iyi biriyim ve yanımda olmak isteyen kişi de buna göre davranmalı” diyememektir.

YALNIZ KALMA KORKUSU

Yalnız kalmaktan korkan kişiler, sırf bir ilişkide olmak için yanlış insanlarla birliktelik kurabilir. Aileden kopmadan hemen evliliğe geçmek, kişinin yalnızlıkla baş etme becerisini geliştirmesini engeller. Bu da sağlıksız ilişkilere bağımlılığı artırır.