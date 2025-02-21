Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz?

YALNIZ KALMA İSTEĞİ

Eşiniz zaman zaman ortadan kayboluyor mu? Zihnimi boşaltmam gerek, biraz alana ihtiyacım var gibi şeyler söylüyor ve sonraki 3 ila 4 gün boyunca size mesaj atmıyor, sizi aramıyor veya konuşmuyor.

Kendini düzenli olarak izole etmeye devam ediyor ve zaman ve alan istiyorsa, bu eşinizin sizi kandırdığının bir işaretidir. Bir şeyler yaşadığını ve geri döneceğini düşünebilirsiniz, ancak onlar sadece ortadan kaybolmanın yollarını arıyorlardır.