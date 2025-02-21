Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz?
İlişkilerde kullanılan manipülatif bir taktik olan gaslighting, partnerinizin özgüvenini ve gerçeklik algısını baltalamayı içerir. Gaslighting yapanlar gerçekleri çarpıtır, fikirleri reddeder, duyguları yok sayar, suçu başkasına atar ve kontrolü sürdürmek için partnerlerini izole eder. Bu işaretleri tanımak, kişinin duygusal sağlığı korumak için çok önemlidir.
Muhtemelen gaslighting terimini daha önce duymuşsunuzdur; bu, kendi hislerinizden, düşüncelerinizden, fikirlerinizden, standartlarınızdan ve gerçeklikten şüphe etmenize neden olabilecek incelikli ancak zararlı bir duygusal manipülasyon biçimi olan manipülatif bir taktiktir.
Bu, partneriniz ilişkide güç ve kontrol sahibi olmak istediğinde olur; üstün görünmek için özgüveninizi veya fikrinizi baltalarlar. Gaslighting yapıldığını o anda tespit etmek oldukça zordur; onların eylemlerini ve davranışlarını koruyucu bir partner olarak değerlendirirsiniz. Gaslighting yapanlar sizi şaşırtmayı ve kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi sorgulamanızı sağlamayı amaçlar.