Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz?

İlişkilerde kullanılan manipülatif bir taktik olan gaslighting, partnerinizin özgüvenini ve gerçeklik algısını baltalamayı içerir. Gaslighting yapanlar gerçekleri çarpıtır, fikirleri reddeder, duyguları yok sayar, suçu başkasına atar ve kontrolü sürdürmek için partnerlerini izole eder. Bu işaretleri tanımak, kişinin duygusal sağlığı korumak için çok önemlidir.

Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz? - 1

Muhtemelen gaslighting terimini daha önce duymuşsunuzdur; bu, kendi hislerinizden, düşüncelerinizden, fikirlerinizden, standartlarınızdan ve gerçeklikten şüphe etmenize neden olabilecek incelikli ancak zararlı bir duygusal manipülasyon biçimi olan manipülatif bir taktiktir.

Bu, partneriniz ilişkide güç ve kontrol sahibi olmak istediğinde olur; üstün görünmek için özgüveninizi veya fikrinizi baltalarlar. Gaslighting yapıldığını o anda tespit etmek oldukça zordur; onların eylemlerini ve davranışlarını koruyucu bir partner olarak değerlendirirsiniz. Gaslighting yapanlar sizi şaşırtmayı ve kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi sorgulamanızı sağlamayı amaçlar.

N-LIFE HABERLERİ

Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz? - 2

GERÇEĞİ ÇARPITMAK

Eşiniz hikayeyi veya olayları kendi anlatılarına uyacak şekilde yeniden ifade ediyorsa ve sizi gerçeklikten uzak tutuyorsa, bu gaslighting belirtisidir. Sizi yanılsama içinde tutarak ve hatalarını örtbas etmek için hikayeler uydurarak duymanızı istedikleri gerçeği söyleyeceklerdir.


Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz? - 3

FİKİRLERİNİZİ VE DÜŞÜNCELERİNİZİ İNKAR ETMEK

Eşiniz size sürekli aşırı düşündüğünüzü, hayal ettiğinizi veya bunun hiç olmadığını söylüyorsa, aşırı tepki vermeyi bırakmanız gerekir; eşiniz tarafından kesinlikle gaslighting ediliyorsunuz; duygularınızı, fikirlerinizi ve düşüncelerinizi inkar edecek ve aşırı tepki verdiğinize inanmanızı sağlayacaklardır.


Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz? - 4

DUYGULARINIZI UMURSAMIYOR

Hiç şu tür şeyler duydunuz mu: Deliriyorsun; aşırı tepki vermeyi bırak; bir manyak gibi davranmayı bırakıp bırakmalısın; bu büyük bir sorun değil? Bu, eşiniz tarafından gaslighting edildiğinizin açık bir işaretidir; duygularınızı veya hislerinizi umursamıyorlar ve sizi suçlu hissettirecekler.


Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz? - 5

SUÇLAMA

Eşiniz sizinle suçlama oyunları oynamaya başlayacak; eylemlerinin sorumluluğunu almayı reddedecek, ilişkideki ve kişisel hayatındaki sorunlar için sizi suçlayacak ve ilişkiniz yürümüyorsa sizi suçlu hissettirmeye başlayacaktır. Bu, eşinizin sizi kandırdığının bir işaretidir.


Partneriniz gaslighting mi yapıyor? İşaretleri nasıl tespit edebilirsiniz? - 6

YALNIZ KALMA İSTEĞİ

Eşiniz zaman zaman ortadan kayboluyor mu? Zihnimi boşaltmam gerek, biraz alana ihtiyacım var gibi şeyler söylüyor ve sonraki 3 ila 4 gün boyunca size mesaj atmıyor, sizi aramıyor veya konuşmuyor.

Kendini düzenli olarak izole etmeye devam ediyor ve zaman ve alan istiyorsa, bu eşinizin sizi kandırdığının bir işaretidir. Bir şeyler yaşadığını ve geri döneceğini düşünebilirsiniz, ancak onlar sadece ortadan kaybolmanın yollarını arıyorlardır.

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