Partnerinize daha sık söyleyebileceğiniz 10 büyülü cümle

1. Hayatını kolaylaştırmak istiyorum

"Sana elimden gelen her şekilde yardım etmek istiyorum" veya "Hayatını herhangi bir şekilde kolaylaştırabileceğimi düşünüyorsan lütfen söylemekten çekinme" gibi cümleler, ona değer verdiğinizi gösterir.

2. Seni yemeğe çıkarmak istiyorum



Önceden planlanmış veya sürpriz olsun, partnerinizi randevulara çıkarmak zamanla aranızdaki bağın güçlenmesini sağlayacaktır.