Partnerinize daha sık söyleyebileceğiniz 10 büyülü cümle

Eşinizin veya sevgilinizin derinden sevildiğini hissetmesi için sizden duyması gereken bazı şeyler vardır. İletişim, yakın ilişkilerde anahtardır ve partnerinize sizden duyması gerekenleri söylemek konusunda bilinçli olmak sevginizin büyümesine yardımcı olabilir.

Partnerinize daha sık söyleyebileceğiniz 10 büyülü cümle - 1

1. Hayatını kolaylaştırmak istiyorum

"Sana elimden gelen her şekilde yardım etmek istiyorum" veya "Hayatını herhangi bir şekilde kolaylaştırabileceğimi düşünüyorsan lütfen söylemekten çekinme" gibi cümleler, ona değer verdiğinizi gösterir.

2. Seni yemeğe çıkarmak istiyorum

Önceden planlanmış veya sürpriz olsun, partnerinizi randevulara çıkarmak zamanla aranızdaki bağın güçlenmesini sağlayacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinize daha sık söyleyebileceğiniz 10 büyülü cümle - 2

3. Yanımda olmana bayılıyorum

Basit bir "Seni yanımda görmek çok güzel" dedikten sonra, "Sadece güzel yüzünü görmek bile kalbimi ısıtıyor" gibi içten bir iltifat etmek çok işe yarayabilir.

4. Gününü benimle paylaşır mısın?

Partnerinize gününün nasıl geçtiğini sormak, günlük programlarımızın telaşına kapıldığımızdan genellikle ikinci planda kalır ancak küçük detaylar büyük fark yaratabilir.

5. Hayatıma çok şey katıyorsun

Partneriniz onu ne kadar takdir ettiğinizi bilmeyi hak ediyor.

Partnerinize daha sık söyleyebileceğiniz 10 büyülü cümle - 3

6. Senin ve verdiğin kararların hep arkasındayım

Partneriniz, çoğu zaman onun yanında olduğunuzu hissetmek ister. Sizin onların bir numaralı hayranı ve en büyük destekçisi olduğunuzu kelimelerle ifade etmeniz hoşlarına gidecektir.

7. Çok güzelsin/Çok yakışıklısın

Ne kadar uzun süredir birlikte olursanız olun, sizinle neden ilişkiye başladığınızı içten içe biliyor olsalar da, onları çekici bulduğunuzu sözlü olarak bildirin.

Partnerinize daha sık söyleyebileceğiniz 10 büyülü cümle - 4

8. Hep çok iyi kararlar veriyorsun

Partnerinizin seçimlerini fark edip takdirinizi sözlü olarak ifade ederseniz kendileriniz iyi hissedeceklerdir.

9. Sen benim her zaman önceliğimsin

"Her zaman seni ilk sıraya koyacağım" veya "Sen benim hayatımdaki en önemli kişisin ve her zaman öyle hissetmeni istiyorum" gibi ifadeleri sık sık kullanabilirsiniz.

Partnerinize daha sık söyleyebileceğiniz 10 büyülü cümle - 5

10. Varlığına şükrediyorum

Partnerinizi ne kadar takdir ettiğinizi ona göstermeyi veya sözlü olarak ifade etmeyi unutabilirsiniz.

Ona, "Yanımda olduğun için çok mutluyum. Bazen seni uzaktan görüyorum ve 'Vay canına, ne kadar harika bir insan' diyorum ve kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum" diyebilirsiniz.

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