Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu
Tartışma içerisindeyken "Sakin ol" demek, sinirli biriyle yaşadığınız bir anlaşmazlıkta söyleyebileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Çünkü bu karşınızdaki kişiye duygularının küçümsendiğini hissettirebilir. İşte kavga ederken "Sakin ol" demek yerine yapabileceğiniz 5 hamle...
"HİSSEDİYORUM" DEYİN
Partnerinizle tartışırken tam olarak kastettiğiniz bu olmasa bile "Sakin ol" demek kolaydır. Ancak bunun yerine "Kendimi bunalmış veya kaygılı hissediyorum" ifadesini kullanmak daha sağlıklı olabilir. Çünkü böylece nasıl hissettiğinizi partnerinize ifade edebilirsiniz.