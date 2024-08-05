Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu

"BİR MOLA VEREBİLİR MİYİZ?" DEYİN

Tartışmak, herkes için bunaltıcı olabilir. Eğer ara vermeden tartışmaya devam ediyorsanız doğru kelimeler seçmek ve öfkelenmemek oldukça zorludur. Bu sebeple tartışmayı yatıştırmak için partnerinize "Kendimi bunalmış hissediyorum. Bir mola verebilir miyiz?" diyebilirsiniz. Bu ikinizin de pişman olacağı bir şey söylemesini ya da yapmasını engeller.