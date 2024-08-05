Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu

Tartışma içerisindeyken "Sakin ol" demek, sinirli biriyle yaşadığınız bir anlaşmazlıkta söyleyebileceğiniz en kötü şeylerden biridir. Çünkü bu karşınızdaki kişiye duygularının küçümsendiğini hissettirebilir. İşte kavga ederken "Sakin ol" demek yerine yapabileceğiniz 5 hamle...

Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu - 1

"HİSSEDİYORUM" DEYİN

Partnerinizle tartışırken tam olarak kastettiğiniz bu olmasa bile "Sakin ol" demek kolaydır. Ancak bunun yerine "Kendimi bunalmış veya kaygılı hissediyorum" ifadesini kullanmak daha sağlıklı olabilir. Çünkü böylece nasıl hissettiğinizi partnerinize ifade edebilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu - 2

 "YAVAŞLAYABİLİR MİSİN?" DİYE SOR

Partneriniz öfkeyle size bir şeyler anlatmaya çalıştığında tartışmanın alevlenmemesi için ona "Biraz yavaşlayabilir misin? Söylediklerini anlamakta zorluk çekiyorum" diyebilirsiniz.

Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu - 3

"BİR MOLA VEREBİLİR MİYİZ?" DEYİN

Tartışmak, herkes için bunaltıcı olabilir. Eğer ara vermeden tartışmaya devam ediyorsanız doğru kelimeler seçmek ve öfkelenmemek oldukça zorludur. Bu sebeple tartışmayı yatıştırmak için partnerinize "Kendimi bunalmış hissediyorum. Bir mola verebilir miyiz?" diyebilirsiniz. Bu ikinizin de pişman olacağı bir şey söylemesini ya da yapmasını engeller.

Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu - 4

"SANA SARILABİLİR MİYİM?" DİYE SORUN

Zor zamanlarında ve duygusal anlarında psrtnerinizi desteklemek oldukça önemlidir. İşte bu sebeple tartışmak yerine ona "Üzgün olduğunu görüyorum. Neden incindiğini daha fazla bilmek istiyorum. Önce sana sarılabilir miyim?" diye yaklaşın.

Partnerinize "sakin ol" demeden kavgayı yatıştırmanın 5 yolu - 5

SESSİZ KALIN

Bazen söylenecek en iyi şey hiçbir şey söylememektir. Her zaman tartışma sırasında bir şey yapmanız ya da söylemeniz gerekmez. Unutmayın bazen partneriniz sadece duyulduğunu hissetmek ister.

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