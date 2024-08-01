Partnerinizi eskisi kadar seviyor musunuz? Birbirinizden uzaklaştığınızı gösteren 5 işaret

ONUN HAYATIYLA İLGİLENMİYORSANIZ

Birçok insan hayatında olup bitenleri sevdiği kişiyle paylaşmak için sabırsızlanır. Eğer bu heyecanı artık yaşamıyorsanız ne kendi hayatınızı partnerinizle paylaşıyor ne de onun hayatında olanlarla ilgilenmiyorsanız ilişkinizi gözden geçirmeniz gerekebilir.