Partnerinizi eskisi kadar seviyor musunuz? Birbirinizden uzaklaştığınızı gösteren 5 işaret
İlişkiler zaman içinde karmaşık ve zorlayıcı hale gelebilir. Bu da partnerler arasındaki bağın zayıflamasına sebep olabilir. İşte partnerinizden uzaklaştığınızı gösteren işaretler...
ONUNLA ZAMAN GEÇİRMEK ESKİSİ KADAR HEYECANLI DEĞİL
Partnerinizle vakit geçirmek artık size cazip gelmiyorsa tehlike çanları çalıyor demektir. Bir zamanla büyük mutlulukla yaptığınız aktiviteler, sizin için can sıkıcı bir hal aldıysa duygular değişiyor olabilir.