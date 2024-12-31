Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar

Yemek alışkanlıkları ile narsisizm arasındaki ilişki, beyinle ilgili nörobiyolojik testlerle de doğrulandı. Psikolog Dr. Rayna Sariyska-Garvels'in 2019'da yaptığı çalışmalarda, narsisizmle ilişkilendirilen duygusal sistemlerin izlenmesi sonucunda, et tüketimi ve narsisizm arasında güçlü bir bağlantı bulundu.

Çalışmada, et tüketimi ile "öfke" gibi temel duygular arasında pozitif bir ilişki olduğu, ayrıca kırmızı et tüketiminin kaygı ve korku gibi duygusal sistemlerle olumsuz bir bağlantı gösterdiği belirtildi.