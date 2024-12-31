Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar
Uzmanların yaptığı yeni bir araştırma yemek masasında yapılan seçimlerin kişilik özelliklerini yansıtabileceğini ortaya koydu. Özellikle et tüketimi ve sağlıklı yiyeceklerle ilgili aşırı iyimserlik, narsisist kişiliklerin belirgin işaretleri arasında yer alıyor.
Yapılan yeni araştırma yemek masasında karşınızdaki kişinin narsisist olup olmadığını anlamanızı sağlayacak bazı yeme alışkanlıklarını ortaya koyudu.
Psikologlar, yemek seçimlerinin kişilik bozukluklarıyla ilişkisini inceleyerek, narsisist bireylerin belirli yiyecek tercihlerinin bu bozuklukla bağlantılı olabileceğini keşfetti.