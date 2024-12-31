Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar

Uzmanların yaptığı yeni bir araştırma yemek masasında yapılan seçimlerin kişilik özelliklerini yansıtabileceğini ortaya koydu. Özellikle et tüketimi ve sağlıklı yiyeceklerle ilgili aşırı iyimserlik, narsisist kişiliklerin belirgin işaretleri arasında yer alıyor.

Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar - 1

Yapılan yeni araştırma  yemek masasında karşınızdaki kişinin narsisist olup olmadığını anlamanızı sağlayacak bazı yeme alışkanlıklarını ortaya koyudu.

Psikologlar, yemek seçimlerinin kişilik bozukluklarıyla ilişkisini inceleyerek, narsisist bireylerin belirli yiyecek tercihlerinin bu bozuklukla bağlantılı olabileceğini keşfetti. 

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar - 2

Araştırmalara göre, et tüketimi, narsisizmle doğrudan ilişkilendirilen bir alışkanlık olabilir.

Özellikle, "İnsanlar besin zincirinin en üstündedir" gibi hiyerarşik bir gerekçe sunan kişilerin et yemeye olan düşkünlüğü, narsisistik eğilimlerin bir işareti olabilir.

Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar - 3

Et tüketimi, aynı zamanda hayvanlara karşı olumsuz tutumlar ve "Karanlık Üçlü" kişilik özellikleriyle de ilişkilendirilmektedir.

Karanlık Üçlü, narsisizm, psikopati ve makyavelizm gibi manipülatif ve olumsuz kişilik özelliklerini içerir. 

Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar - 4

Araştırmada narsisistlerin, sosyal ortamlarda sağlıklı yiyecekleri tercih etme eğiliminde olduğu da belirlendi.

Bu kişilerim, kırmızı şarap, bitter çikolata gibi yiyeceklerin yararlarını abartarak, performanslarını artırıcı araçlar olarak gördükleri belirtildi. 

Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar - 5

Yemek alışkanlıkları ile narsisizm arasındaki ilişki, beyinle ilgili nörobiyolojik testlerle de doğrulandı. Psikolog Dr. Rayna Sariyska-Garvels'in 2019'da yaptığı çalışmalarda, narsisizmle ilişkilendirilen duygusal sistemlerin izlenmesi sonucunda, et tüketimi ve narsisizm arasında güçlü bir bağlantı bulundu.

Çalışmada, et tüketimi ile "öfke" gibi temel duygular arasında pozitif bir ilişki olduğu, ayrıca kırmızı et tüketiminin kaygı ve korku gibi duygusal sistemlerle olumsuz bir bağlantı gösterdiği belirtildi.

Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar - 6

Narsisistlerin yeme alışkanlıkları sadece onların kişilikleriyle değil, aynı zamanda toplumsal statüleriyle de ilişkilidir.

Psikologlar, narsisistlerin sosyal ortamlarda daha sağlıklı yiyecekler tercih etme eğiliminde olduklarını, çünkü bu yiyeceklerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamanın, kendilerini daha değerli ve güçlü hissetmelerini sağladığını belirttiler.

Partnerinizi yemek masasında tanıyın: Narsisizm belirtisi alışkanlıklar - 7

Sonuç olarak, yemek seçimleriniz, karşınızdaki kişinin narsisistik eğilimleri hakkında ipuçları verebilir. Et tüketimi, sağlıklı yiyecek tercihlerinin abartılması ve sosyal ortamlarda sağlık tehlikelerine odaklanma gibi davranışlar, narsisizmin belirgin göstergeleri olabilir.

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