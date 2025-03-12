Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı

İletişim problemleri, değişen duygular, güven sorunları ve kişisel farklılıklar başta olmak üzere pek çok etken, romantik ilişkilerin sonunu getirebilir. Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır, bu nedenle ayrılık süreçleri de benzer olmayabilir. Bazı bireylerin ayrılık kararını uzun bir süre karşı tarafla paylaşmadığını belirten Klinik psikolog Sabrina Romanoff, bunu anlamak için sessiz işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı - 1

Dr. Romanoff'a göre, partnerinizin ilişkiye yatırım yapmayı bırakması, sizden sessizce vazgeçtiğinin göstergesi olabilir. Eskiden yaptığı jestlerin azalması, bunun en belirgin örneğidir.

Ayrılmak isteyen bir partner, hayatındaki kişinin gün içerisinde neler yaptığını merak etmez. Düşüncelerinizin ve hislerinizin, onun için çok da bir önemi yoktur. Ayrıca kendi yaşamına dair bilgiler vermekten de kaçınır.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı - 2

Verywell Mind'da yer alan haberde, partnerinizin sizinle vakit geçirmek için eskisi kadar heyecan duymamasının da belirgin bir ayrılık sinyali olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, ilişkiyi sonlandırmak isteyen bir kişi; evcil hayvanına, hobilerine ve işlerine hayatındaki insandan daha çok öncelik veriyor.

Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı - 3

İlişkiyi bitirmek isteyen birey, partneriyle gelecek hakkında konuşmaktan kaçınır ve uzun vadeli planlarından söz etmemeyi tercih eder.

Dr. Romanoff, ayrılmak isteyen kişilerin ilişki içerisindeki küçük sorunlara bile tahammül edemediğini ve karşısındaki insana hemen duygusal mesafe koyduğunun da altını çiziyor.

Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı - 4

İlişkinin bitme sinyallerinden biri de fiziksel temasın azalmasıdır. Eğer partneriniz sarılmaktan ve öpüşmekten kaçınıyorsa, bu aradaki bağın zedelendiğini gösterebilir.

Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı - 5

Partnerinizle yan yanayken bile yalnız hissetmeniz de ilişkinizin ciddi bir hasar aldığına dair belirgin bir işarettir.

Sessiz ayrılık, terk edilen kişinin öz saygısını yitirmesine neden olabilir, bu nedenle her şeyi en şeffaf haliyle konuşmak en sağlıklı yoldur.

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