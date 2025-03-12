Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı

Verywell Mind'da yer alan haberde, partnerinizin sizinle vakit geçirmek için eskisi kadar heyecan duymamasının da belirgin bir ayrılık sinyali olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, ilişkiyi sonlandırmak isteyen bir kişi; evcil hayvanına, hobilerine ve işlerine hayatındaki insandan daha çok öncelik veriyor.