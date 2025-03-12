Partnerinizin ayrılmak istediğini gösteren sessiz işaretler: Klinik psikolog açıkladı
İletişim problemleri, değişen duygular, güven sorunları ve kişisel farklılıklar başta olmak üzere pek çok etken, romantik ilişkilerin sonunu getirebilir. Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır, bu nedenle ayrılık süreçleri de benzer olmayabilir. Bazı bireylerin ayrılık kararını uzun bir süre karşı tarafla paylaşmadığını belirten Klinik psikolog Sabrina Romanoff, bunu anlamak için sessiz işaretlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Dr. Romanoff'a göre, partnerinizin ilişkiye yatırım yapmayı bırakması, sizden sessizce vazgeçtiğinin göstergesi olabilir. Eskiden yaptığı jestlerin azalması, bunun en belirgin örneğidir.
Ayrılmak isteyen bir partner, hayatındaki kişinin gün içerisinde neler yaptığını merak etmez. Düşüncelerinizin ve hislerinizin, onun için çok da bir önemi yoktur. Ayrıca kendi yaşamına dair bilgiler vermekten de kaçınır.