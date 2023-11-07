Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış
İlişkiniz güzel gitse de zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Eğer bunun sebebi birbirinizi yargılamaksa, bu ayrılmanıza yol açabilir. İşte partnerinizin sizi gizlice yargıladığı 9 davranış...
1- TELEFON KULLANIMI
Günümüzde ilişkilerde en büyük sorunlardan biri telefonla geçirilen vakittir. Eğer siz de partnerinizle vakit geçirmek yerine telefonunuzla uğraşıyor ve onu dinlemiyorsanız ya da onun mesajlarına cevap vermek yerine oyun oynuyorsanız onu rahatsız ediyor olabilirsiniz.