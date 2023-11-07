Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış

1- TELEFON KULLANIMI

Günümüzde ilişkilerde en büyük sorunlardan biri telefonla geçirilen vakittir. Eğer siz de partnerinizle vakit geçirmek yerine telefonunuzla uğraşıyor ve onu dinlemiyorsanız ya da onun mesajlarına cevap vermek yerine oyun oynuyorsanız onu rahatsız ediyor olabilirsiniz.