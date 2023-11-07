Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış

İlişkiniz güzel gitse de zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Eğer bunun sebebi birbirinizi yargılamaksa, bu ayrılmanıza yol açabilir. İşte partnerinizin sizi gizlice yargıladığı 9 davranış...

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 1

1- TELEFON KULLANIMI

Günümüzde ilişkilerde en büyük sorunlardan biri telefonla geçirilen vakittir. Eğer siz de partnerinizle vakit geçirmek yerine telefonunuzla uğraşıyor ve onu dinlemiyorsanız ya da onun mesajlarına cevap vermek yerine oyun oynuyorsanız onu rahatsız ediyor olabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 2

2- KİŞİSEL BAKIM RUTİNİ

İnsanların partnerlerini yargıladığı en yaygın alanlardan biri kişisel bakım rutinleridir. Çünkü kişisel bakımına daha çok özen gösteren taraf, diğerinin kendisine dikkat etmediğini düşünür. Diğer taraf ise bunu gösteriş olarak adlandırıp partnerini yargılayabilir.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 3

3- İŞ AHLAKI

Bazı insanlar işlerini öncelik sıralaması olarak daha yukarılarda tutar. Ancak bu durum partneriniz için aynı şekilde olmayabilir. Bu nedenle ilişkinize sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için bakış açılarınıza saygılı olmalısınız.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 4

4- KENDİNİZİ ÖDÜLLENDİRMEK

Bir iş yaparken motivasyonunuzu arttırmak için kendinizi ödüllendirmeyi seviyor olabilirsiniz. Ancak partneriniz sizle aynı düşüncede olmayabilir. Bu da sizi yargılamasına neden olabilir.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 5

5- ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

Çiftler, ilişki dışında kiminle vakit geçirdikleri konusunda birbirlerini yargılar. Ancak bu konuda dozajı arttırmak ve durumu kıskançlık boyutuna getirmek ilişkinizin için tehlike çanlarının çalmasına sebep olabilir.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 6

6- ALKOL TÜKETİMİ

Siz alkol kullanıyorsunuz ancak partnerinizi bunu onaylamıyorsa sizi yargılayabilir. Ya da siz onun alkol tüketmemesini garipseyebilirsiniz. Bu da zaman içinde sıkıntı yaşamanıza sebep olacaktır. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız birbirinizin hayat tarzına saygı duymak için çaba göstermelisiniz.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 7

7- ÇATIŞMAKTAN KAÇINMAK

Bazı insanlar meselelerle yüzleşmek yerine işleri akışına bırakmayı veya görmezden gelmeyi tercih edebilir. Bazıları da meseleyi o an tartışarak çözmek ister. Eğer bu konuda partnerinizle farklı düşüncelere sahipseniz birbirinizi fark etmeden yargılıyor olabilirsiniz.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 8

8- SORUMLULUKTAN KAÇINMAK

Herkesin hayatın ona getirdiği bir çok sorumluluğu vardır. Ancak bazıları bu sorumlulukları minimumda tutmak ister. İşte sizin ya da partnerinizin bu tutumda olması karşı tarafın sizi içten içe yargılamasına neden olabilir.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 9

9- MADDİYAT

Para, herhangi bir ilişkideki en büyük anlaşmazlık noktalarından biridir, bu nedenle partnerinizin finansal davranışınızı gizlice yargılaması şaşırtıcı değildir. Çiftler, birbirlerini çoğu zaman düşünmeden para harcadığı ya da herhangi bir satın alma işlemi yapmadan önce çok uzun süre düşündüğü için yargılar. Her iki durumda çatışmalara sebep olabilir.

Partnerinizin belli etmese de sizi yargıladığı 9 davranış - 10

Tüm bunlarla mücadele etmek için meseleleri doğrudan ele alabilir, partnerinize karşı dürüst olabilirsiniz.

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