Partnerinizin kaçıngan davranmasını nasıl önlersiniz? Uzmanından 7 öneri

Özellikle kaygılı bağlanan bireyler, kendilerinden daha kaygılı biriyle ilişki kurmaktan kaçınır. Yani "ihtiyaçlı" bir kişi, daha da ''ihtiyaçlı'' biriyle karşılaştığında ondan hızla uzaklaşır. Çünkü biriken kaygıyı kimin ideal düzeyde tutacağı belirsizdir.

İlişkide kaygı yaratan bazı davranışlar şunlardır:



Erken bağlanma: Karşı taraf hazır olmadan yoğun duygularını ifade etme.



Aşırı kendini açma: Özellikle kişisel sorunları (örneğin maddi durum) fazlaca paylaşma.



Aşırı yakınlık isteği: Karşı tarafın alanını ihlal edecek şekilde fiziksel yakınlık talebi.



Sürekli iletişim: Mesaj, arama ya da e-posta ile neredeyse kesintisiz bir iletişim kurma çabası.



Sürekli onay arama: İlişki hakkında sık sık konuşmak ve karşılıklı duyguları sürekli teyit etme isteği.



Aşırı hayranlık: Partneri sürekli övme, sık sık aşkını dile getirme.



Yakınma ve sitem: Partnerin ilgisini çekmek amacıyla şikayet etme ya da davranışlarını sorgulama.