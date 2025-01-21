Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret

Bir ilişki içindeyken partnerinizin size doğru davranmaması aranızda tartışmalara sebep olabilir. Eğer partnerinizin davranışlarından hoşlanmıyor ve ne yapacağını bilemiyorsanız ilişkinizi gözden geçirmenizde fayda vardır. İşte partnerinizin size doğru davranmadığının işaretleri...

Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret - 1

1- DAVRANIŞININ YANLIŞ OLDUĞUNU BİLSE DE UMURSAMIYORSA

Kötü davranışlar sergilediğini bilmek durumu daha iyi hale getirmez. İşleri daha iyi hale getirmenin tek yolu, bu durumu düzeltmek için hamleler yapmaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret - 2

2- ETRAFINDAKİ HERKESİ SUÇLUYORSA

Eğer partneriniz davranışlarının sonuçlarına katlanmıyor ve suçu başkasına atıyorsa bunu yapan kişinin asla yaptıklarının sorumluluğunu almayacağını kabul etmeniz gerekir. Bu durumda en iyi çözüm ilişkiyi noktalamak olabilir.

Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret - 3

3-BAHANELERE SIĞINIYORSA

İnsanlara hak etmediği şekilde davranmasına rağmen bunu kendisinde hak görüyor ve çeşitli bahaneler uyduruyorsa hatalarıyla yüzleşmekten kaçıyor demektir.

Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret - 4

4- ÜZGÜN OLDUĞUNUZU GÖRSE DE BUNUNLA İLGİLENMİYORSA

Eğer partneriniz sizi incittiğinde, rahatsız ettiğinde veya utandırdığında umursamaz tavırlar sergiliyorsa daha fazla üzülmeden o kişiyi hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz.

Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret - 5

5- SİZİ GÖRMEZDEN GELİYORSA

Eğer partneriniz yaptığı şeylerden ya da sizi kırmaktan pişmanlık duymuyor ve duygularınıza kıymet vermiyor dolayısıyla hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsa sizi önemsemiyor demektir.

DAHA FAZLA GÖSTER