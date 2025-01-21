Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret

5- SİZİ GÖRMEZDEN GELİYORSA

Eğer partneriniz yaptığı şeylerden ya da sizi kırmaktan pişmanlık duymuyor ve duygularınıza kıymet vermiyor dolayısıyla hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsa sizi önemsemiyor demektir.