Partnerinizin size doğru davranmadığını gösteren 5 işaret
Bir ilişki içindeyken partnerinizin size doğru davranmaması aranızda tartışmalara sebep olabilir. Eğer partnerinizin davranışlarından hoşlanmıyor ve ne yapacağını bilemiyorsanız ilişkinizi gözden geçirmenizde fayda vardır. İşte partnerinizin size doğru davranmadığının işaretleri...
1- DAVRANIŞININ YANLIŞ OLDUĞUNU BİLSE DE UMURSAMIYORSA
Kötü davranışlar sergilediğini bilmek durumu daha iyi hale getirmez. İşleri daha iyi hale getirmenin tek yolu, bu durumu düzeltmek için hamleler yapmaktır.