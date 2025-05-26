Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor

Partneriniz, fiziksel olarak yanınızda olsa da, duygusal olarak sanki kilometrelerce uzağınızdaymış gibi hissettiriyorsa, aranızda görünmeyen bir duvar oluşmuş olabilir. Uzmanlar, ilgisini kaybetmiş partnerin kendisini 7 işaretle ele verebileceğini öne sürüyor.

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 1

HuffPost'ta yer alan habere göre, düşüncelerimizi nasıl ifade edeceğimizi bilemediğimizde ama yine de ilişkide kalmak zorunda hissettiğimizde, kendimizi kapatma eğiliminde oluruz.

Peki, sadece içgüdülerimize güvenmek yeterli midir? Terapistler, ilgisiz bir partnerin sergilediği bazı davranışlar olduğunu ifade ediyor:

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 2

KÜÇÜK DETAYLARLA İLGİLENMİYORSA...

Sağlıklı ilişkilerde çiftler, birbirlerinin yaşamındaki  küçük ayrıntılara özen gösterirler. Önemli bir toplantınız olduğunda, partneriniz günün ilerleyen saatlerinde size toplantının nasıl geçtiğini sormuyorsa, burada bir sorun var demektir. Çünkü çoğunlukla duygusal olarak ilişkiden uzaklaşan kişiler, bu tür ayrıntıları gözden kaçırırlar. Çift terapisti Isiah McKimmie de bu görüşü destekliyor.

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 3

MESAJLARA VE ARAMALARA GEÇ DÖNÜYORSA...

Günlük hayatın koşuşturmasında, bazı durumlarda telefona bakamamak elbette normal karşılanabilecek bir durumdur. Ancak aramalara ve mesajlara hızlı yanıt veren bir partnerin, ulaşılması zor birine dönüşmesi, sizden uzaklaştığının belirgin bir sinyali olabilir.

Psikolog Gina Delucca, ilgisiz bir partnerin bu tür durumlarda ''İşim çok yoğundu'' ya da ''Unutmuşum'' gibi bahaneler ürettiklerini öne sürüyor. Delucca'ya göre, çoğumuz telefonlarımızı sürekli yanımızda taşıyoruz ve yoğun olsak bile birkaç saniyelik de olsa karşımızdaki kişiye yanıt verme şansımız bulunuyor. Ancak partnerinizin size geç dönmesi bir rutin haline geldiyse, bu bir kırmızı bayrak olabilir.

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 4

İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞTIĞINIZDA SİZİ GÖRMEZDEN GELİYORSA...

İlişkilerde karşı taraftan sevgi ve ilgi beklemek, son derece doğaldır. Ancak bu yakınlığı partnerinizden sürekli olarak talep etmek zorunda kalıyor ve buna rağmen karşılık alamıyorsanız, bu partnerinizin ilişkiden soğuduğu anlamına gelebilir.  

Psikolog Anne Crowley, ''Bu kişiler, ilişkiye olan ilgilerini kaybettiklerinde yeterince üzülmezler, çünkü bu süreci zaten içten içe tamamlamışlardır'' diyor.

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 5

ARTIK HİÇ TARTIŞMIYORSANIZ...

İlişkilerde sağlıklı tartışmalar, çiftlerin hâlâ birbirlerine değer verdiğinin bir işareti olabilir. Eğer artık hiçbir konuda tartışmıyorsanız, bu ilişkinin sona yaklaştığı anlamına gelebilir.

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 6

FİZİKSEL TEMAS AZALDIYSA...

İlişkilerin başında yaşanan yoğun fiziksel temasın zamanla azalması normaldir. Ancak sarılmaların, ve cinsel hayatın neredeyse tamamen ortadan kalkması, partnerinizin duygusal olarak geri çekildiğini gösterebilir.

Psikolog Jamie Goldstein de, ilgi azaldıkça fiziksel temasın azalabileceğini savunuyor.

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 7

AİLENİZ VE ARKADAŞLARINIZLA İLGİLENMİYORSA...

Partneriniz, yalnızca size değil, sizin için önemli olan insanlara da özen göstermelidir. Daha önce ailenizle vakit geçirmeye istekli olan biri, bu buluşmalardan eskisi kadar keyif almıyorsa, aranızdaki bağ zedelenmiş olabiir.

McKimmie, “Bazen istemesek bile sevdiğimiz kişinin sosyal çevresiyle bir araya geliriz. Partnerinizin artık bunu yapmaması, ilişki için çaba göstermediğine işaret edebilir'' diyor.

Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor - 8

SİZE ÖNCELİK VERMİYORSA...

Eğer partneriniz tüm zamanını işi, hobileri veya arkadaşlarıyla geçiriyor ve sizi ihmal ediyorsa, bu ilişkiyi ikinci plana attığının sinyali olabilir.

Terapist Lynsie Seely'ye göre, partnerinizin hayatında özel ve önemli biri olmayı hak ediyorsunuz. Eğer size öncelik vermiyorsa, ilişkiyi gözden geçirme vaktiniz gelmiş demektir.

Psikolog Gina Delucca ise “Planları sürekli siz yapıyorsanız ya da sık sık randevular iptal ediliyorsa, ilişki tek taraflı ilerliyor olabilir'' şeklinde konuştu.

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