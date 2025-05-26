Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor

MESAJLARA VE ARAMALARA GEÇ DÖNÜYORSA...

Günlük hayatın koşuşturmasında, bazı durumlarda telefona bakamamak elbette normal karşılanabilecek bir durumdur. Ancak aramalara ve mesajlara hızlı yanıt veren bir partnerin, ulaşılması zor birine dönüşmesi, sizden uzaklaştığının belirgin bir sinyali olabilir.

Psikolog Gina Delucca, ilgisiz bir partnerin bu tür durumlarda ''İşim çok yoğundu'' ya da ''Unutmuşum'' gibi bahaneler ürettiklerini öne sürüyor. Delucca'ya göre, çoğumuz telefonlarımızı sürekli yanımızda taşıyoruz ve yoğun olsak bile birkaç saniyelik de olsa karşımızdaki kişiye yanıt verme şansımız bulunuyor. Ancak partnerinizin size geç dönmesi bir rutin haline geldiyse, bu bir kırmızı bayrak olabilir.