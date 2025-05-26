Partnerinizin size ilgi duymadığını gösteren 7 işaret: Psikologlar uyarıyor
Partneriniz, fiziksel olarak yanınızda olsa da, duygusal olarak sanki kilometrelerce uzağınızdaymış gibi hissettiriyorsa, aranızda görünmeyen bir duvar oluşmuş olabilir. Uzmanlar, ilgisini kaybetmiş partnerin kendisini 7 işaretle ele verebileceğini öne sürüyor.
HuffPost'ta yer alan habere göre, düşüncelerimizi nasıl ifade edeceğimizi bilemediğimizde ama yine de ilişkide kalmak zorunda hissettiğimizde, kendimizi kapatma eğiliminde oluruz.
Peki, sadece içgüdülerimize güvenmek yeterli midir? Terapistler, ilgisiz bir partnerin sergilediği bazı davranışlar olduğunu ifade ediyor: