Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor

Psikoloji profesörleri, romantik ilişkinizin ne kadar güçlü olduğunu değerlendiren kısa bir test hazırladı. New York Post'ta yayımlanan bu 7 soruluk test; işbirliği, güven, çözüm yetenekleri ve duygusal yakınlık gibi konulara ışık tutuyor.

Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor - 1

Yaklaşık 2 dakika süren testin hazırlık aşamasında Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan psikoloji profesörleri yer aldı.

Araştırmacılardan Per Carlbring, testin amacı hakkında "Bu ölçek, uzun ve karmaşık görüşmeler veya anketlerden geçmeden, bir ilişkinin nasıl gittiğine dair hızlı ve etkili bir fikir edinmeyi mümkün kılıyor'' ifadelerini kullandı.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor - 2

Test; partnerinizle ne kadar iyi işbirliği yapabildiğiniz, çatışmaları ne kadar etkili çözebildiğiniz, partnerinize ne kadar güven duyduğunuz, yanında ne kadar rahat hissettiğiniz ya da ilişkiyi sonlandırmayı ne sıklıkla düşündüğünüze dair yanıtlar arıyor.

Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor - 3

Katılımcılar, her soru için dört olası cevaptan birini seçiyor. Sonunda 21 üzerinden bir puan alınıyor. Uzmanlara göre, iyi bir puan "olağanüstü yüksek düzeyde ilişki memnuniyeti" anlamına geliyor. 

0 puan ise ilişkinin büyük zorluklarla karşılaştığını, güçlü çatışmalar ya da umutsuzluk duyguları içerdiğini ortaya koyuyor.

Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor - 4

Test soruları ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Partnerimle işbirliği yapabilir ve sorunları çözebilirim.

Her zaman / Sık sık / Nadiren / Asla

  • Partnerime güvenebilirim.

Her zaman / Sık sık / Nadiren / Asla

  • Partnerimle anlaşamadığımızda veya bir çatışma yaşadığımızda, bunun üstesinden hemen gelirim.

Her zaman / Sık sık / Nadiren / Asla

Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor - 5

  • Yakın geçmişte ilişkinizin iyi olmadığını ne sıklıkla düşündünüz?

Her zaman / Sık sık / Nadiren / Asla

  • Son zamanlarda eşinizden ayrılmayı ne sıklıkla düşündünüz?

Her zaman / Sık sık / Nadiren / Asla

  • Partnerinize karşı duygusal olarak ne kadar yakın hissediyorsunuz?

Çok yakın / Biraz yakın / Sadece biraz yakın / Çok yakın değil

  • Genel olarak ilişkinizden ne kadar memnunsunuz?
Çok memnunum / Biraz memnunum / Biraz memnun değilim / Çok memnun değilim
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