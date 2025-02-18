Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor

Katılımcılar, her soru için dört olası cevaptan birini seçiyor. Sonunda 21 üzerinden bir puan alınıyor. Uzmanlara göre, iyi bir puan "olağanüstü yüksek düzeyde ilişki memnuniyeti" anlamına geliyor.

0 puan ise ilişkinin büyük zorluklarla karşılaştığını, güçlü çatışmalar ya da umutsuzluk duyguları içerdiğini ortaya koyuyor.