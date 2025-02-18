Partnerinizle aranızdaki bağ ne kadar güçlü? Psikoloji profesörleri 7 soruda belirliyor
Psikoloji profesörleri, romantik ilişkinizin ne kadar güçlü olduğunu değerlendiren kısa bir test hazırladı. New York Post'ta yayımlanan bu 7 soruluk test; işbirliği, güven, çözüm yetenekleri ve duygusal yakınlık gibi konulara ışık tutuyor.
Yaklaşık 2 dakika süren testin hazırlık aşamasında Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan psikoloji profesörleri yer aldı.
Araştırmacılardan Per Carlbring, testin amacı hakkında "Bu ölçek, uzun ve karmaşık görüşmeler veya anketlerden geçmeden, bir ilişkinin nasıl gittiğine dair hızlı ve etkili bir fikir edinmeyi mümkün kılıyor'' ifadelerini kullandı.