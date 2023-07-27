Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket
Güzel giden bir ilişkiniz olsa da ara sıra iniş çıkışlar yaşamanız gayet normaldir. Ancak sorunlarınız nedeniyle gerildiğinizde doğru şeyleri yaparsanız onun sizden uzaklaşmasını önleyebilirsiniz. İşte kavga ederken asla yapmamanız gereken 5 şey...
1- SUÇLAMAK
Partnerinizin yaptığı hareket hoşunuza gitmemiş hatta sizi kızdırmış olabilir. Bu konuyla ilgili tartıştığınız sırada önemli olan dile getirme biçiminizdir.
Yani partnerinizi "Bunu hep yapıyorsun" şeklinde suçlamak yerine ona ricada bulunabilirsiniz.