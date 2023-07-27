Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket

Güzel giden bir ilişkiniz olsa da ara sıra iniş çıkışlar yaşamanız gayet normaldir. Ancak sorunlarınız nedeniyle gerildiğinizde doğru şeyleri yaparsanız onun sizden uzaklaşmasını önleyebilirsiniz. İşte kavga ederken asla yapmamanız gereken 5 şey...

Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket - 1

1- SUÇLAMAK

Partnerinizin yaptığı hareket hoşunuza gitmemiş hatta sizi kızdırmış olabilir. Bu konuyla ilgili tartıştığınız sırada önemli olan dile getirme biçiminizdir.

Yani partnerinizi "Bunu hep yapıyorsun" şeklinde suçlamak yerine ona ricada bulunabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket - 2

2- OLAY YERİNDEN KAÇMAK

Partnerinizle kavga ettiğinizde, lütfen olay yerinden kaçma dürtüsüne karşı koyun. Çünkü bu durum hiçbir şeyi çözmez.

Eğer kavgadan uzaklaşmak istiyorsanız öylece kaçmak yerine "Şu anda etkili bir şekilde iletişim kurmakta zorlanıyorum, bu yüzden yürüyüşe çıkıyorum" diyebilirsiniz.

Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket - 3

3- AĞLAMAK

Bir kavga sırasında ağlamak dikkat dağıtır. Bu sebeple ağladığınızda, kendinizi tekrar toparlayana kadar tartışmaya ara verin. Çünkü karşısındakinin ağlaması bazı insanları gererken bazılarını uzaklaştırabilir.

Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket - 4

4- KONUYU UZATMAK

Eğer aranızdaki kavgayı bitirmek ve gerçekten atlatmak istiyorsanız; konuyu uzatmayın. Aranızdaki konuşup çözüme kavuşturduktan sonra geçmişe bir sünger çekin.

Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket - 5

5- KAVGAYI BİTİRMEYE ÇALIŞMAK

Bir kavga sırasında rahatsız ve mutsuz hissetmek normaldir. Ancak tartışmanın hemen bitmesi için konuyu kapatmak doğru değildir.

Bu sebeple partnerinize kavga etmenin sizi üzüp yorduğunu söyleyip daha sonra devam etmek istediğinizi belirtin.

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