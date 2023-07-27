Partnerinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 5 hareket

1- SUÇLAMAK

Partnerinizin yaptığı hareket hoşunuza gitmemiş hatta sizi kızdırmış olabilir. Bu konuyla ilgili tartıştığınız sırada önemli olan dile getirme biçiminizdir.



Yani partnerinizi "Bunu hep yapıyorsun" şeklinde suçlamak yerine ona ricada bulunabilirsiniz.