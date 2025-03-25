Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta

AYRILIK ÖNCESİ DÖNEM İNCELENDİ

Araştırmacılar, bir ilişkinin başlangıcından itibaren geçen süreyi değil, ayrılığa kadar geçen süreyi inceledi. Bu şekilde, her iki partnerin ayrılana kadar hissettikleri memnuniyet düzeyine odaklanarak, ilişkiyi nasıl etkileyen bir örüntü keşfettiler.



Bühler ve ekibi, Almanya, Avustralya, İngiltere ve Hollanda'da dört farklı araştırma gerçekleştirdi. 11.295 kişinin ilişkilerini incelediler ve bu kişileri 12 ila 21 yıl boyunca takip ettiler. Araştırma, başarısız ilişkilerde, tıpkı beynin yaşlanma süreci gibi, çok ince bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün bazen 10 yıl sürebildiğini ortaya koydu.





