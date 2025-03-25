Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta

İlişkinizi ya da evliliğinizi ne kadar düzeltmeye çalışsanız da, bazı durumlarda başarısızlık kaçınılmaz olabilir. Yeni bir araştırma, ilişkilerin bir noktada geri dönüşü olmayan bir döneme girdiğini ve bu döneme kadar yapılacak tüm çabaların sonuçsuz kalabileceğini ortaya koydu.

Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta - 1

Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu "geri dönüşü olmayan nokta"nın, bir partnerin ayrılmaya karar vermesinden önceki 7 ila 28 ay arasında bir süreye denk geldiğini buldu. Ekip, ilişkilerin sona ermeden önce geçirdiği iki evreyi inceledi: Memnuniyetin yavaşça azalması ve sonunda her şeyin sona erdiği, hiçbir şeyin engelleyemeyeceği 'geçiş noktası'.

Daha da dikkat çeken bir başka bulgu ise, ilişkiyi bitiren tarafın, terk edilen kişiden yaklaşık bir yıl önce bu "son düşüş" aşamasına girmesi. Terk edilen kişi, partnerinin ilişkiyi sonlandırmaya karar verdiğini fark ettiğinde, ilişki memnuniyeti hızla düşmeye başlıyor.


N-LIFE HABERLERİ

Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta - 2

İLİŞKİLERDE GİZLİ DÜŞÜŞ: BİR GECEDE OLMAZ

Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden Profesör Janina Bühler, ayrılıkların çoğunlukla aniden gerçekleştiği düşünülse de, gerçekte bu sürecin çok daha yavaş ve gizli bir şekilde ilerlediğini belirtti. Bühler, "Bu kritik noktaya gelmeden önce ilişkinin bozulma belirtilerini fark edebildiğiniz sürece, bocalayan bir ilişkide hala umut olabilir" dedi.

Çalışmanın başyazarı Bühler, "Bu son aşamaya ulaşıldığında, ilişkinin sona ermesi kaçınılmazdır" diyerek, bu noktaya gelmeden önce erken uyarı sinyallerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.


Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta - 3

AYRILIK ÖNCESİ DÖNEM İNCELENDİ

Araştırmacılar, bir ilişkinin başlangıcından itibaren geçen süreyi değil, ayrılığa kadar geçen süreyi inceledi. Bu şekilde, her iki partnerin ayrılana kadar hissettikleri memnuniyet düzeyine odaklanarak, ilişkiyi nasıl etkileyen bir örüntü keşfettiler.

Bühler ve ekibi, Almanya, Avustralya, İngiltere ve Hollanda'da dört farklı araştırma gerçekleştirdi. 11.295 kişinin ilişkilerini incelediler ve bu kişileri 12 ila 21 yıl boyunca takip ettiler. Araştırma, başarısız ilişkilerde, tıpkı beynin yaşlanma süreci gibi, çok ince bir düşüş yaşandığını ve bu düşüşün bazen 10 yıl sürebildiğini ortaya koydu.


Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta - 4

Araştırma, ilişkilerin ayrılık noktasına gelmeden önce bir tür "terminal evre"ye girdiğini ve bu noktada ilişki memnuniyetinin ani bir şekilde düştüğünü buldu. İlginç bir şekilde, terk edilmek üzere olan partnerin bu süreçten büyük ölçüde habersiz olduğu ve yaşam tatminlerinin hala yüksek olduğu görüldü.

Kontrol grubunda yer alan ve ilişkilerini sürdürmeye devam eden kişilerde ise böyle bir "terminal evre" gözlemlenmedi.


Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta - 5

İLİŞKİNİZİ KURTARMAK İÇİN FARKINDALIK ÖNEMLİ

Araştırmalar, biten bir ilişkiyi geri kazanma şansınızın, ancak "terminal evre"ye girmeden önceki yavaş düşüş evresinde olabileceğini gösteriyor. Bühler, en önemli noktanın, ilişkinin memnuniyet seviyesinin hızla düşmeye başlamadan önce farkına varmak olduğunu belirtiyor.


Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta - 6

Peki, işler kötüye gidiyorsa ne yapmalısınız?

Psikoterapist Amy Morin, sağlıklı bir ilişkiyi sürdürmek için temel özellikler sıraladı. Bunlar arasında, ilişki sorunlarını görmezden gelmemek, partnerin kusurlarını düzeltmeye çalışmamak, sınırlar koymak ve en önemlisi, başta neden aşık olduğunuzu hatırlamak yer alıyor.


Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta - 7

Araştırma, ilişkilerdeki "geri dönüşü olmayan nokta"ya dikkat çekerek, partnerlerin, bu süreçte alacakları önlemlerle hala umut olabileceğini vurguluyor.

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