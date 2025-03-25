Profesör açıkladı: İlişkilerde asla geri dönüşü olmayan nokta
İlişkinizi ya da evliliğinizi ne kadar düzeltmeye çalışsanız da, bazı durumlarda başarısızlık kaçınılmaz olabilir. Yeni bir araştırma, ilişkilerin bir noktada geri dönüşü olmayan bir döneme girdiğini ve bu döneme kadar yapılacak tüm çabaların sonuçsuz kalabileceğini ortaya koydu.
Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu "geri dönüşü olmayan nokta"nın, bir partnerin ayrılmaya karar vermesinden önceki 7 ila 28 ay arasında bir süreye denk geldiğini buldu. Ekip, ilişkilerin sona ermeden önce geçirdiği iki evreyi inceledi: Memnuniyetin yavaşça azalması ve sonunda her şeyin sona erdiği, hiçbir şeyin engelleyemeyeceği 'geçiş noktası'.
Daha da dikkat çeken bir başka bulgu ise, ilişkiyi bitiren tarafın, terk edilen kişiden yaklaşık bir yıl önce bu "son düşüş" aşamasına girmesi. Terk edilen kişi, partnerinin ilişkiyi sonlandırmaya karar verdiğini fark ettiğinde, ilişki memnuniyeti hızla düşmeye başlıyor.