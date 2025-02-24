Psikolog açıkladı: Partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız?

Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda iletişim kurarken dürüstlüğün önemli olduğunu herkes bilir. Güven duygusunu pekiştirmek için dürüstlük gerekir. Peki, partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız?

Psikolog açıkladı: Partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız? - 1

Rochester Üniversitesi psikologları, romantik ilişkilerde dürüstlüğün, kişisel ve ilişki refahını artıran bir faktör olduğunu ortaya koyan bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, gerçeğin bazen incitici olsa da dürüstlük, partnerler arasında yakınlığı teşvik ediyor ve ilişkinin sağlığını iyileştiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Psikolog açıkladı: Partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız? - 2

Peki, romantik ilişkilerde dürüstlük ne kadar önemli? Her zaman gerçeği söylemek mi gerekiyor? Partnerinize "Bu kıyafet bana yakışıyor mu?" gibi sorularda dürüst olmak her zaman en iyi çözüm mü?

Psikolog açıkladı: Partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız? - 3

Gerçek bazen çatışmalara yol açabilirken, dürüst olmayan yanıtlar güven sorunlarına neden olabilir. İşte bu noktada, Rochester Üniversitesi’nden psikologlar, dürüstlüğün ilişkiler üzerindeki etkilerini anlamak için kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi.

Psikolog açıkladı: Partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız? - 4

Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yardımcı doçent Bonnie Le liderliğindeki bir ekip, 200 çiftin katıldığı bir çalışma ile zor soruları yanıtlamada dürüstlüğün rolünü inceledi. Katılımcılar, romantik partnerleriyle yüz yüze görüşmelerde dürüstlüklerini paylaştı ve partnerlerinin, ilişkiyi tehdit eden bilgileri dürüstçe ifade etmelerinin etkileri üzerine çalışmalar yaptı. Ayrıca, partnerlerine görmek istedikleri değişiklikleri nasıl ifade ettikleri araştırıldı.

Araştırmanın sonuçları, dürüstlüğün ilişkilerde bağ kurmaya ve yakınlık oluşturmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Ancak dürüstlük bazen partnerlere zarar verebilir; örneğin, "X yaptığında hoşlanmıyorum" veya "Bunun yerine Y yapmanı isterdim" gibi ifadeler potansiyel olarak tehditkar olabilir. Yine de araştırma, uzun vadede gerçeğin paylaşılmasının ilişkinin sağlığına fayda sağladığını ortaya koydu.

Le, “İstenen bir değişimi ifade etmede dürüst olmanın, her iki partner için de daha fazla kişisel ve ilişki refahını artırdığını ve partnerin değişme motivasyonunu güçlendirdiğini bulduk. Bu durum, partnerin dürüst olup olmadığından bağımsız olarak, dürüstlük algısının da olumlu etkiler yarattığını gösteriyor,” dedi.


Psikolog açıkladı: Partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız? - 5

Araştırma ayrıca, partnerler birbirlerinin dürüstlüğünü mükemmel bir şekilde anlamasa bile, dürüst olma çabasının ve dürüstlük algısının ilişkilerde olumlu etkiler yarattığını belirtiyor. Çünkü dürüstlük, doğruluktan daha önemli bir faktör olarak ilişki refahına katkı sağlıyor.

Bu bulgular, dürüst olmanın ve partnerde dürüstlüğü görmenin, ilişkilerde uzun vadede fayda sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Çalışma, Social Psychological and Personality Science dergisinde yayımlandı.

DAHA FAZLA GÖSTER