Psikolog açıkladı: Partnerinize her zaman dürüst olmalı mısınız?

Rochester Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yardımcı doçent Bonnie Le liderliğindeki bir ekip, 200 çiftin katıldığı bir çalışma ile zor soruları yanıtlamada dürüstlüğün rolünü inceledi. Katılımcılar, romantik partnerleriyle yüz yüze görüşmelerde dürüstlüklerini paylaştı ve partnerlerinin, ilişkiyi tehdit eden bilgileri dürüstçe ifade etmelerinin etkileri üzerine çalışmalar yaptı. Ayrıca, partnerlerine görmek istedikleri değişiklikleri nasıl ifade ettikleri araştırıldı.



Araştırmanın sonuçları, dürüstlüğün ilişkilerde bağ kurmaya ve yakınlık oluşturmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Ancak dürüstlük bazen partnerlere zarar verebilir; örneğin, "X yaptığında hoşlanmıyorum" veya "Bunun yerine Y yapmanı isterdim" gibi ifadeler potansiyel olarak tehditkar olabilir. Yine de araştırma, uzun vadede gerçeğin paylaşılmasının ilişkinin sağlığına fayda sağladığını ortaya koydu.



Le, “İstenen bir değişimi ifade etmede dürüst olmanın, her iki partner için de daha fazla kişisel ve ilişki refahını artırdığını ve partnerin değişme motivasyonunu güçlendirdiğini bulduk. Bu durum, partnerin dürüst olup olmadığından bağımsız olarak, dürüstlük algısının da olumlu etkiler yarattığını gösteriyor,” dedi.





