Psikolog açıkladı: Sandığınızdan daha çekici olduğunuzu gösteren 5 işaret
Psikolog Francesca Tighinean'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ''Çekici olduğunuzu gösteren işaretler'' videosu, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen psikolog, önemsiz gibi görünen küçük belirtilerin, insanların sizi güzel ya da yakışıklı bulup bulmadığı hakkında ciddi fikirler verdiğini ileri sürdü.
''Eğer ne kadar çekici olduğunuzu merak ediyorsanız, yabancıların size karşı olan davranışlarını gözlemleyin'' diyen Psikolog Francesca Tighinean'a göre, birinin sizi çekici bulup bulmadığına dair ilk belirti kaşlarda başlıyor. Uzman isim, ''Bir insan sizi gerçekten beğendiğinde, sürekli olarak kaşları kalkar. Karşınızdaki insanın kaşlarının sizinle konuşurken gerekenden fazla hareket etmesi, sizi çekici bulduğuna dair belirgin bir işaret olabilir'' dedi.