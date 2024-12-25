Psikolog açıkladı: Sandığınızdan daha çekici olduğunuzu gösteren 5 işaret

Tighinean, ''Sandığınızdan daha çekici olduğunuzu gösteren bir diğer işaret ise insanların size yardım etmek için çabalamasıdır'' şeklinde konuştu. Eğer insanlar yardıma yeterince ihtiyacınız olmadığı halde sizin için ellerinden geleni yapıyorlarsa, bu çekim enerjinizin çok yüksek olduğunu gösterir. Fenomen psikolog, bu durumu ''Çekici bulduğumuz kişilere karşı bilinçaltında daha arkadaş canlısı ve daha cömert olma eğiliminde oluruz'' sözleriyle açıkladı.