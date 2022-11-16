Psikolog çift mutlu bir evliliğin sırrını açıkladı

"YÜZE DÖNME" PRATİĞİ NASIL YAPILIR?

10 dakikalık kontrol

Sabah işe gitmeden önce veya işteyken kahve molası verdiğinizde partnerinize "Bugün benden istediğin bir şey var mı?" gibi basit bir soru sorun. Onun yanında olmak istediğinizi açıkça gösterin.

Küçük anları değerlendirin

Göz teması, gülümseme, iç çekmek, yardım istemek, "günaydın" veya "iyi geceler" demek, iyilik istemek, yüksek sesle bir şey okumak vb. yapabileceğiniz davranışlar arasında yer alıyor.

Pes etmeyin

Partneriniz bağlanma arzusu gösterdiğinde isteği görmezden gelmeyin, bunun yerine neden uygun olmadığınızı kısaca açıklayın.