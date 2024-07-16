Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri

EN İYİ YOL DOĞRUDAN OLMAK

Yapılan çalışmalar doğrudan olmanın en başarılı seçenek olduğunu gösterdi. Bu yaklaşım,kişinin düşüncelerini, duygularını ve niyetlerini başkalarıyla paylaşmada dürüst olduğunu gösterirken, karşı tarafta güven duyugusu oluşturuyor.

Onlara bir kahve içmeyi teklif etmeniz veya onları tanımak istediğinizi doğrudan söylemeniz, mizah veya ince sohbet gibi diğer alternatiflere göre şansınızı daha da artırıyor.