Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri

Çoğu insanın, yabancı insanlarla iletişime geçmek için kullandığı bazı açılış cümleleri vardır. İlk izlenim olarak görülen bu cümlelerin genellikle istenilen etkiyi yaratmadığı düşünülür. Yeni yapılan bir araştırma sonucuna göre, psikologlar karşı tarafı kesinlikle etkileyeceklerini iddia ettikleri bir yaklaşımı açıkladı.

Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri - 1

Tanışma cümleleri, ilgi duyduğunuz biriyle iyi bir başlangıç yapmanın en etkili yollarından biri olabilir. Yeni tanıştığınız kişiye kurduğunuz ilk cümle karakterinizi ve çekici özelliklerinizi paylaşmanın bir yolu olarak görülüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri - 2

Çoğu insan, yabancı biriyle tanışmak için kullandıkları cümlelerinin genellikle istedikleri etkiyi yaratamadığını düşünür.  Son yapılan araştırmalara göre psikologlar, her zaman işe yarayacak bir yaklaşımı açıkladılar.

Araştırmacılar, insanların dikkatini çekmek için kullandıkları tanışma cümlelerinin üç ana türünü belirledi. Doğrudan, ince ve mizahi. 

Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri - 3

EN İYİ YOL DOĞRUDAN OLMAK

Yapılan çalışmalar doğrudan olmanın en başarılı seçenek olduğunu gösterdi. Bu yaklaşım,kişinin düşüncelerini, duygularını ve niyetlerini başkalarıyla paylaşmada dürüst olduğunu gösterirken, karşı tarafta  güven duyugusu oluşturuyor. 

Onlara bir kahve içmeyi teklif etmeniz veya onları tanımak istediğinizi doğrudan söylemeniz, mizah veya ince sohbet gibi diğer alternatiflere göre şansınızı daha da artırıyor. 

Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri - 4

ONUNLA İLGİLENDİĞİNİZİ BELLİ EDİN

Romantik bir ilişki aradığınızı o kişiye söylemeye hazır değilseniz, daha ince bir sohbet başlatmayı deneyebilirsiniz. 

Açılış cümleniz, kişinin yaptığı bir şeyi fark etmek olabilir; örneğin, bir kahve dükkanındaysanız ve kişinin kitap okuduğunu fark ederseniz, o kişiye kitap hakkında şu ana kadar ne düşündüğünü sorabilirsiniz.

Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri - 5

GENEL KALIPLARDAN UZAK DURUM

"Tanışmış mıydık?, "Benim bir sonraki kız arkadaşıma benziyorsun" veya "Cennetten düşerken canın acıdı mı?" gibi yüzeysel ve alışılmış yaklaşımlar ise başlangıçta iyi bir izlenim oluşturmuyor.

En etkili tanışma cümleleri, karşıdaki kişinin aradığı ilişki türüne bağlı olarak değişebilir. Uzun vadeli ve ciddi bir ilişki arayanlar, doğrudan yaklaşımı tercih ederken, kısa vadeli bir ilişki arayanlar içinse tanışma cümlesinin türü daha az önemli olabilir.

Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri - 6

KİŞİLİĞİNİZİ ORTAYA KOYUYOR

Açılış cümleleri, doğrudan veya dolaylı olmanın ötesinde samimiyetinizi, yaratıcılığınızı, mizah anlayışınızı ve her şeyden önemlisi özgüveninizi göstererek kişiliğiniz hakkında daha fazlasını ortaya çıkarabilir.

2021 yılında yapılan bir araştırma, açılış cümlelerinin bir kişinin nezaketini, zekasını, ne kadar güvenilir göründüğünü ve ne kadar arkadaş canlısı olduğunu gibi olumlu özelliklerinin uzun vadeli ilişkiler için belirleyici bir faktör olduğunu buldu.

Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri - 7

Araştırmacılar, iltifat ve mizah içeren cümlelerin, genel bir 'merhaba'dan daha iyi karşılandığını ancak bunun kişinin gerçek kişiliğini yansıtmadığı için başarılı olmadığını bildirdiler.

İnsanlar genellikle kendilerine güvenen kişilere çekilirler, bu yüzden doğrudan yaklaşım en iyi seçenektir.

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