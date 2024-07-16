Psikologlar açıkladı! En etkili tanışma cümleleri
Çoğu insanın, yabancı insanlarla iletişime geçmek için kullandığı bazı açılış cümleleri vardır. İlk izlenim olarak görülen bu cümlelerin genellikle istenilen etkiyi yaratmadığı düşünülür. Yeni yapılan bir araştırma sonucuna göre, psikologlar karşı tarafı kesinlikle etkileyeceklerini iddia ettikleri bir yaklaşımı açıkladı.
Tanışma cümleleri, ilgi duyduğunuz biriyle iyi bir başlangıç yapmanın en etkili yollarından biri olabilir. Yeni tanıştığınız kişiye kurduğunuz ilk cümle karakterinizi ve çekici özelliklerinizi paylaşmanın bir yolu olarak görülüyor.