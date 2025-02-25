Psikoloji nasıl açıklıyor? Saygısız bir partnerin 5 gizli işareti

KIRICI BİR DİL

Kelimelerin her ilişkide çok fazla gücü vardır. Partneriniz sizinle sık sık olumsuz veya kırıcı bir şekilde konuşuyorsa size hakaret ediyor, sizi aşağılıyor veya kişisel saldırılarda bulunuyorsa bu saygısızlığın bir işaretidir. Bu kelimeler sadece o anda incitmez; zamanla, öz saygınızı düşürebilir ve kalıcı duygusal acıya neden olabilir. Eğer böyle bir durum varsa, bunun sizi nasıl hissettirdiğini konuşmak ve ilişkinin sizin için gerçekten sağlıklı olup olmadığını düşünmek önemlidir.