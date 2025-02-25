Psikoloji nasıl açıklıyor? Saygısız bir partnerin 5 gizli işareti
Saygı, bir ilişkiyi güvenli, destekleyici ve sevgi dolu hissettiren şeydir. Ancak bazen saygısızlık her zaman belirgin olmayan şekillerde ortaya çıkabilir. Sadece bağırmak veya büyük tartışmalarla ilgili değildir. Duygularınızın görmezden gelinmesi, bağımsızlığınızın sorgulanması veya güveninizin kırılması şeklinde olabilir.
Sağlıklı bir ilişki sizi değerli hissettirmelidir, küçük veya önemsiz değil. Bir şey doğru gelmiyorsa ancak neden olduğundan emin değilseniz, dikkat etmeniz gereken beş işaret şunlardır.