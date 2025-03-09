Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle

Hiç birileri sizin kendi anılarınızı veya hislerinizi sorgulamanıza neden oldu mu? Belki de siz net bir şekilde hatırladığınız halde bir şeyin hiç olmadığı konusunda ısrar ettiler veya size "sadece fazla düşündüğünüzü" söylediler. Sinir bozucu, değil mi? Bu gaslighting'dir. Kendinizden yavaş yavaş şüphe etmenizi sağlayan sinsi bir manipülasyon biçimi.

Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle - 1


Gaslighting yapanlar gerçekliği çarpıtmak ve sizi sorunmuş gibi hissettirmek için belirli ifadeler kullanırlar. Zamanla bu, özgüveninizi ciddi şekilde zedeleyebilir ve her şeyi sorgulamanıza neden olabilir. Psikolojiye göre, gaslighting'in yedi yaygın ifadesini ve neden bu kadar zararlı olabileceklerini inceleyelim.


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Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle - 2

"BU ASLA OLMADI"

Gaslighting'in ilk belirtilerinden biri, siz iyi hatırlasanız bile, birinin açıkça gerçekleşmiş şeyleri inkar etmesidir. Bu bir konuşma, bir olay veya bir söz olabilir, ancak gaslighting yapan kişi bunun asla gerçekleşmediğinde ısrar eder. Bu, kendi hafızanızdan şüphe etmeye başlamanıza, yanılıp yanılmadığınızı merak etmenize neden olur. Zamanla, sürekli inkar, kendinize olan güveninizi kaybetmenize ve neyin gerçek olduğunu sorgulamanıza neden olabilir.

Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle - 3

"ÇOK HASSASSIN"

Zararlı sözler veya eylemler için uyarıldığında, gaslight yapan kişi "Çok hassassın." diyebilir. Bu, kurbanın duygularının aşırı tepki verdiğini veya geçersiz olduğunu hissetmesine neden olur. Gaslight yapan kişi sorumluluk almak yerine suçu başkasına atar ve kurbanın sorun gibi hissetmesini sağlar. Bu taktik, zararı göz ardı etmek ve hesap verebilirlikten kaçınmak için kullanılır.


Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle - 4

"HERKES BENİM HAKLI OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYOR"

Gaslight yapanlar genellikle sosyal baskıyı kendi avantajlarına kullanırlar. "Herkes benimle aynı fikirde" veya "Herkes senin yanlış olduğunu düşünüyor" gibi şeyler söyleyebilirler. Bu, kurbanın kendisini yalnız hissetmesine, sanki kimse onu desteklemiyormuş gibi hissetmesine neden olur. Şüphe ve izolasyon yaratır, bakış açılarının yanlış olduğunu hissetmelerine neden olur. Amaç, kurbanın kendisini sorgulamasını ve gaslight yapanın olaylara ilişkin versiyonunu kabul etmesini sağlamaktır.

Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle - 5

"FAZLA DÜŞÜNÜYORSUN"

Birisi bir endişeyi paylaştığında, gaslighter "Fazla düşünüyorsun." diyebilir. Bu, sorunu kapatmak ve önemsizmiş gibi göstermek içindir. Mağdurun hiçbir şeyden sorun çıkardığını hissetmesine neden olur ve kendi yargılarından şüphe duymasına yol açar. Zamanla, bu endişelerinin gerçek mi yoksa sadece kafalarında mı olduğunu sorgulamalarına yol açabilir.


Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle - 6

"HAYAL KURUYORSUN"

Gerçekliği daha fazla manipüle etmek için gaslight yapanlar kurbanın "şeyleri hayal ettiğini" iddia edebilir. Bu ifade doğrudan kurbanın olaylara ilişkin algısını hedef alır ve sanki orada olmayan şeyleri görüyormuş gibi hissetmelerine neden olur. Gaslight yapan kişi birine bir şeyler hayal ettiğini söyleyerek gerçekliğini çarpıtır, özgüvenini aşındırır ve onu manipülatörün olaylara ilişkin versiyonuna karşı savunmasız bırakır.



Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle - 7

"SADECE ŞAKA YAPIYORDUM"

Gaslighter'lar suçlamadan kaçınmak için sıklıkla mizahın arkasına saklanırlar. İncitici bir şey söylerlerse, kurbanın aşırı tepki verdiğini hissetmesini sağlamak için hemen "Sadece şaka yapıyordum" diye eklerler. Bu, eylemlerini zararsız gösterir ve odak noktasını kurbanın tepkisine çeker. Kurbanın duygularını yok sayar ve çok hassas olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.

"MANTIKSIZ DAVRANIYORSUN"

Gaslighting yapan birinin söyleyebileceği en zararlı şeylerden biri, "Mantıksız davranıyorsun." Bu, kurbanın düşüncelerinin ve duygularının mantıklı olmadığını hissetmesine neden olur. Kendilerinden şüphe etmelerine neden olur ve bu da zamanla derin duygusal ve zihinsel zararlara yol açabilir.

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