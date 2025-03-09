Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle
Hiç birileri sizin kendi anılarınızı veya hislerinizi sorgulamanıza neden oldu mu? Belki de siz net bir şekilde hatırladığınız halde bir şeyin hiç olmadığı konusunda ısrar ettiler veya size "sadece fazla düşündüğünüzü" söylediler. Sinir bozucu, değil mi? Bu gaslighting'dir. Kendinizden yavaş yavaş şüphe etmenizi sağlayan sinsi bir manipülasyon biçimi.
Gaslighting yapanlar gerçekliği çarpıtmak ve sizi sorunmuş gibi hissettirmek için belirli ifadeler kullanırlar. Zamanla bu, özgüveninizi ciddi şekilde zedeleyebilir ve her şeyi sorgulamanıza neden olabilir. Psikolojiye göre, gaslighting'in yedi yaygın ifadesini ve neden bu kadar zararlı olabileceklerini inceleyelim.