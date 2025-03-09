Psikolojiye göre gaslighter'ların sizi kontrol etmek için kullandığı 7 manipülatif cümle

"SADECE ŞAKA YAPIYORDUM"

Gaslighter'lar suçlamadan kaçınmak için sıklıkla mizahın arkasına saklanırlar. İncitici bir şey söylerlerse, kurbanın aşırı tepki verdiğini hissetmesini sağlamak için hemen "Sadece şaka yapıyordum" diye eklerler. Bu, eylemlerini zararsız gösterir ve odak noktasını kurbanın tepkisine çeker. Kurbanın duygularını yok sayar ve çok hassas olup olmadıklarını sorgulamalarına neden olur.



"MANTIKSIZ DAVRANIYORSUN"



Gaslighting yapan birinin söyleyebileceği en zararlı şeylerden biri, "Mantıksız davranıyorsun." Bu, kurbanın düşüncelerinin ve duygularının mantıklı olmadığını hissetmesine neden olur. Kendilerinden şüphe etmelerine neden olur ve bu da zamanla derin duygusal ve zihinsel zararlara yol açabilir.