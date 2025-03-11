Romantik ilişkilerde soft power: Sessiz intikam mı çözüm arayışı mı?

Duygusal zekalarını incelikli kullanabilen bireyler için soft power'a başvurmak daha kolaydır, çünkü sözlerin ve yargıların her iki taraf için de ne anlama geldiğini daha pratik şekilde çözümlerler. Yüksek empati duyguları sayesinde pasif agresif tepkiler vermemeye özen gösterirler. Ne kadar kırılmış olurlarsa olsunlar, bağırmanın ve kaba davranışların çare olmayacağının bilincindedirler.