Romantik ilişkilerde soft power: Sessiz intikam mı çözüm arayışı mı?
Romantik ilişkilerde yaşanan çatışmaları 'soft power' anlayışıyla çözüme kavuşturmak mümkün. Ancak herhangi bir baskı unsuru olmadan, iletişimi kontrol altında tutma kabiliyeti olarak tanımlanan soft power'ı manipülasyondan ayıran bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.
Soft power'ın karşı tarafı incitmeden ve aradaki duygusal dengeyi koruyarak uygulanması önemlidir. Soft power'a başvuran kişiler, herhangi bir anlaşmazlık durumunda aşırı sert tepkiler vermekten kaçınırlar ve partnerlerine alan tanımayı tercih ederler. Böylelikle, iletişimde problem yaratan unsurlar üzerine düşünülür ve öfkeden arınmış bir dil geliştirilmesine olanak tanınır.