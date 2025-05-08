Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı

Hiç size bağlanmaya hazır olmayan bir partnerin yanında kalmak için ısrar ettiniz mi? Ve sonrasında sizden sakındığı sevgiyi bir başkasına kolaylıkla sunduğuna şahit oldunuz mu? Bazıları, bu durumu kişinin bağlılık için doğru zamanı beklemiş olmasına yoruyor. İşte bu bakış açısı, Taksi Teorisi'nin temelini oluşturuyor.

Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı - 1

TAKSİ TEORİSİ NEDİR?

Taksi Teorisi, erkeklerin ilişkilerinde bağlılık kararı alırken, zamanlamanın etkili olduğuna inanan bir düşünce sistemidir. İlişki terapisti Afton Turner, bu teoriyi ''Önemli olan kişinin kiminle birlikte olduğu değil, doğru zamanın gelip gelmediğidir. Eğer kişi, bir sonraki yolcuyu almak için hazırsa, ilişkiyi kalıcı hale getirmek için elinden geleni yapar'' sözleriyle açıklıyor.

Ancak bu düşünce tarzını onaylayanlar kadar eleştirenler de var. Birçok uzman, Taksi Teorisi'nin sadece erkeklere yönelik olmasını ve herhangi bir bilimsel araştırmaya dayanmadan popüler hale gelmesini doğru bulmuyor. Teorinin ilk olarak Sex and the City dizisindeki Miranda karakteri tarafından dile getirildiği biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı - 2

Verywell Mind yazarı Ariane Resnick, taksi teorisinin oldukça cinsiyetçi bir bakış açısına dayandığını ifade ediyor. Üstelik bu teori, ilişkilerde kadınların ve erkeklerin seçimlerini göz ardı ederek, her iki tarafın da seçimlerini sınırlıyor.

Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı - 3

MENTAL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Taksi Teorisi, özellikle heteroseksüel ilişkilerde kadınların güvenini sarsabilir. Eğer bir kadın, partnerinin onu yalnızca doğru zamanlama nedeniyle seçtiğini düşünürse, bu durum kendilik saygısını zedeleyebilir. 

Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı - 4

Taksi Teorisi'nin belki de tek yararlı yönü, ilişki motivasyonumuzu daha iyi anlamamıza yardımcı olmasıdır. Birine bağlılık göstermemizin sebebi onu gerçekten istememiz mi, yoksa yaşımız ilerlediği için "artık zamanı geldi" diye mi düşünüyoruz? Aile kurma isteği, bazen yanlış kişiye duyulan suni ilgiyi de beraberinde getirebilir.

Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı - 5

Romantik ilişkilerde sağlıklı bir bağ kurmak, zamanlamanın yanı sıra saygı, açık iletişim ve duygusal bağlantıya dayalıdır. İlişki uzmanları, sosyal medyada ortaya atılan fikirlerden yola çıkılmamasını ve kendi yolculuğumuza güvenmemiz gerektiğini vurguluyor.

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