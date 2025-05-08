Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı
Hiç size bağlanmaya hazır olmayan bir partnerin yanında kalmak için ısrar ettiniz mi? Ve sonrasında sizden sakındığı sevgiyi bir başkasına kolaylıkla sunduğuna şahit oldunuz mu? Bazıları, bu durumu kişinin bağlılık için doğru zamanı beklemiş olmasına yoruyor. İşte bu bakış açısı, Taksi Teorisi'nin temelini oluşturuyor.
TAKSİ TEORİSİ NEDİR?
Taksi Teorisi, erkeklerin ilişkilerinde bağlılık kararı alırken, zamanlamanın etkili olduğuna inanan bir düşünce sistemidir. İlişki terapisti Afton Turner, bu teoriyi ''Önemli olan kişinin kiminle birlikte olduğu değil, doğru zamanın gelip gelmediğidir. Eğer kişi, bir sonraki yolcuyu almak için hazırsa, ilişkiyi kalıcı hale getirmek için elinden geleni yapar'' sözleriyle açıklıyor.
Ancak bu düşünce tarzını onaylayanlar kadar eleştirenler de var. Birçok uzman, Taksi Teorisi'nin sadece erkeklere yönelik olmasını ve herhangi bir bilimsel araştırmaya dayanmadan popüler hale gelmesini doğru bulmuyor. Teorinin ilk olarak Sex and the City dizisindeki Miranda karakteri tarafından dile getirildiği biliniyor.