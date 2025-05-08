Romantik ilişkilerde Taksi Teorisi: Gerçekliği tartışma yarattı

TAKSİ TEORİSİ NEDİR?

Taksi Teorisi, erkeklerin ilişkilerinde bağlılık kararı alırken, zamanlamanın etkili olduğuna inanan bir düşünce sistemidir. İlişki terapisti Afton Turner, bu teoriyi ''Önemli olan kişinin kiminle birlikte olduğu değil, doğru zamanın gelip gelmediğidir. Eğer kişi, bir sonraki yolcuyu almak için hazırsa, ilişkiyi kalıcı hale getirmek için elinden geleni yapar'' sözleriyle açıklıyor.

Ancak bu düşünce tarzını onaylayanlar kadar eleştirenler de var. Birçok uzman, Taksi Teorisi'nin sadece erkeklere yönelik olmasını ve herhangi bir bilimsel araştırmaya dayanmadan popüler hale gelmesini doğru bulmuyor. Teorinin ilk olarak Sex and the City dizisindeki Miranda karakteri tarafından dile getirildiği biliniyor.