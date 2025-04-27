Romantik ilişkilerin kanseri: Slow fading nedir?

Slow fading'in, son zamanlarda ghosting'ten daha fazla tercih edilmesinin sebebi ise birçok kişinin, ghosting'i kaba ve acımasız bulması. Bu nedenle sessizce iletişimin sönümlenmesi hedefleniyor.

Slow fading'i ''yumuşatılmış ghosting'' olarak ifade eden Vogue yazarları, bu davranışın genellikle kaçıngan bağlanma stiline sahip olan insanlarda görüldüğünü öne sürüyor. Slow fading, suçluluk duygusundan kaçınma ve kontrolü elde tutma arzusuyla da gelişebiliyor.