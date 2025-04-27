Romantik ilişkilerin kanseri: Slow fading nedir?
Son yıllarda sosyal medya platformlarına olan ilginin artmasıyla birlikte, romantik ilişkiler de farklı bir boyut kazandı. Birçok kişi, hayatının aşkını dijital mecralardan bulabileceğine inanıyor ancak bu ''kolay erişebilme durumu'' her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor.
Ghosting, love bombing ve gaslighting'ten sonra hayatımıza slow fading terimi de girdi. Slow fading, her ne kadar ghosting'e benzese de, bir noktada bu davranış biçiminden ayrılıyor.