Ruh eşinizle tanıştığınızı gösteren 10 işaret

3. Sizi olan sevgisini farklı şekillerde dile getirebiliyor

Ruh eşleri birbirlerine olan sevgilerini çeşitli şekillerde ifade ederler. Sizi ne kadar sevdiklerini sözleriyle ve hareketleriyle anlatırlar. Gözlerinize derinlemesine bakarlar. İkiniz de konuşmuyor olsanız bile yanınızda olmaktan hoşlanırlar.

4. Sizi büyük bir dikkatle dinlerler

Söylediklerinizi dinliyorlar mı? Tüm dikkatlerinin sizde olduğunu hissediyor musunuz? Bu soruları yanıtlamaya çalışın.