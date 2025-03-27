Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret

SİZDEN RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY YAPMANIZI İSTİYORSA...

Etik olmayan talepler, psikiyatristinizle olan ilişkinizi sorgulamanız için önemli bir işaret olabilir. Örneğin bir psikiyatristin, kendisine tanıtımı için ödeme yapılan bir ilacı önermesi, kesinlikle etik dışıdır. Ayrıca, çevrimiçi olarak olumlu yorum yazmanız istenmesi de son derece uygunsuzdur. Bu tür talepler, profesyonellik sınırlarını aşan davranışlardır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda başka bir uzmana yönelmekten çekinmeyin.