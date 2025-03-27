Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret
Duygudurum bozuklukları, depresyon, anksiyete ve uyku problemleri başta olmak üzere pek çok etken, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Birey, davranışları üzerindeki kontrolü kaybettiğini hissettiğinde bir profesyonele danışma gereği duyar. Ancak işler, her zaman beklenildiği gibi gitmeyebilir. Verywell Mind'da ruh sağlığı uzmanı olan Hannah Owens, psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 6 işaret olduğunu savundu.
HİÇBİR ŞEYİN DEĞİŞMEDİĞİNİ HİSSEDİYORSANIZ...
Eğer semptomlarınız devam ediyorsa ve psikiyatristiniz, doğru tedaviye ulaşmak için sizinle iş birliği içinde değilse, bu durumda tedaviye devam etmek doğru olmayacaktır.