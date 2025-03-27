Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret

Duygudurum bozuklukları, depresyon, anksiyete ve uyku problemleri başta olmak üzere pek çok etken, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebilir. Birey, davranışları üzerindeki kontrolü kaybettiğini hissettiğinde bir profesyonele danışma gereği duyar. Ancak işler, her zaman beklenildiği gibi gitmeyebilir. Verywell Mind'da ruh sağlığı uzmanı olan Hannah Owens, psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 6 işaret olduğunu savundu.

Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 1

HİÇBİR ŞEYİN DEĞİŞMEDİĞİNİ HİSSEDİYORSANIZ...

Eğer semptomlarınız devam ediyorsa ve psikiyatristiniz, doğru tedaviye ulaşmak için sizinle iş birliği içinde değilse, bu durumda tedaviye devam etmek doğru olmayacaktır.

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Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 2

YAN ETKİLERİ UMURSAMIYORSA...

Psikiyatrist, ilacın siz de yarattığı yan etkileri umursamıyorsa, orada yanlış bir bakış açısı var demektir. Örneğin kullandığınız ilacın size kilo aldırdığını söylüyorsunuz ancak psikiyatrist, tedavi yöntemini değiştirmek adına hiçbir adım atmıyor. Bu durumda yeni bir psikiyatriste danışma vaktinizin geldiği söylenebilir.

Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 3

SADECE İLAÇLARA ODAKLANIYORSA...

Ruh sağlığınızın gidişatı, sadece ilaçlara bağlı değildir. Yaşam koşullarınız, sosyal çevreniz, romantik ilişkileriniz, aileniz ve işiniz gibi pek çok faktör, ruh halinizi etkileyebilir. Psikiyatristin, hayatınızdaki diğer önemli unsurları göz ardı etmesi, eksik değerlendirme yapıldığını gösterir. Psikiyatristinizin bu faktörlerle ilgilenmesi ve sizi daha iyi anlamaya çalışması gerekir. Eğer bu konuda ilgisiz kalıyorsa, başka bir uzmana yönelmekte fayda olabilir.

Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 4

SİZDEN RAHATSIZ EDİCİ BİR ŞEY YAPMANIZI İSTİYORSA...

Etik olmayan talepler, psikiyatristinizle olan ilişkinizi sorgulamanız için önemli bir işaret olabilir. Örneğin bir psikiyatristin, kendisine tanıtımı için ödeme yapılan bir ilacı önermesi, kesinlikle etik dışıdır. Ayrıca, çevrimiçi olarak olumlu yorum yazmanız istenmesi de son derece uygunsuzdur. Bu tür talepler, profesyonellik sınırlarını aşan davranışlardır. Böyle bir durumla karşılaştığınızda başka bir uzmana yönelmekten çekinmeyin.

Ruh sağlığı uzmanına göre psikiyatristinizi değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 işaret - 5

PSİKİYATRİSTİNİZ SİZE KÖTÜ HİSSETTİRİYORSA...

Psikiyatristinizin size saygılı davranması esastır. Hiçbir psikiyatristin, tedavi sürecinde sizi küçümsemesi, hakaret etmesi ya da aşağılaması kabul edilemez.

Ruh sağlığı uzmanı Hannah Owens, ''Bir psikiyatrist bana "Bu kadar hasta olmasaydın neler yapabileceğini hayal et" demişti. Bu sözler, bana kendimi umutsuz bir vaka gibi hissettirdi. Buna benzer yaklaşımları asla görmezden gelmeyin'' ifadelerini kullandı.

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