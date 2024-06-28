Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey
Bir ilişkiyi yürütmek için neler yapıması gerektiğini bilmek kadar, yapmamanız gereken hamleleri de bilmek önemlidir. Çünkü hiçbir insan aynı değildir ve zaman içerisinde bu farklılar ortaya çıktıkça bunların doğru iletişimle çözülmesi gerekir. İşte insanların sağlıklı bir ilişkide yapmadığı 5 şey...
PARTNERİNİZİN SİZİN HAKKINIZDAKİ ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEMEK
Partneriniz sizin bir davranışınızı eleştirdiğinde buna hemen itiraz etmeyin. Empati kurun ve davranışınız sebebine ardından da çözüme odaklanın.