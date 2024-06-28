Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey

PARTNERİNİZİN SİZİN HAKKINIZDAKİ ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEMEK

Partneriniz sizin bir davranışınızı eleştirdiğinde buna hemen itiraz etmeyin. Empati kurun ve davranışınız sebebine ardından da çözüme odaklanın.