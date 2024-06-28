Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey

Bir ilişkiyi yürütmek için neler yapıması gerektiğini bilmek kadar, yapmamanız gereken hamleleri de bilmek önemlidir. Çünkü hiçbir insan aynı değildir ve zaman içerisinde bu farklılar ortaya çıktıkça bunların doğru iletişimle çözülmesi gerekir. İşte insanların sağlıklı bir ilişkide yapmadığı 5 şey...

Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey - 1

PARTNERİNİZİN SİZİN HAKKINIZDAKİ ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEMEK

Partneriniz sizin bir davranışınızı eleştirdiğinde buna hemen itiraz etmeyin. Empati kurun ve davranışınız sebebine ardından da çözüme odaklanın.

N-LIFE HABERLERİ

Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey - 2

ZOR ZAMANLARDA İLİŞKİ İÇİN ÇABALAMAMAK

Uzun vadeli ilişkilerin hepsinde zor zamanlar olur ve bu zor zamanları atlatmak için çaba göstermek gerekir.

Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey - 3

BOŞ ZAMAN YARATMAMAK

Kendini sürekli zorlayan, sosyal isteklere "hayır" diyemeyen insanlar kendilerini tüketirler. Bu da partnerinizin her durumda son seçenek olmasına sebep olur.

Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey - 4

PARTNERİNİZ HAKKINDA PEŞİN HÜKÜM VERMEMEK

Partnerinize neden aşık olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Onun en ufacık olumsuz hareketinde onu yargılamayın.

Sağlıklı bir ilişkide yapılmaması gereken 5 şey - 5

PARTNERİNİZİ DİNLEMEMEK

Partnerinizi önyargısız, hatalarını bulma amacı olmadan sadece anlamak için dinlemenin ikiniz için de önemli olduğunu unutmayın.

DAHA FAZLA GÖSTER