Sağlıklı bir ilişkinin anahtarı kavga etmek olabilir mi?

Haberler - ntv.com.tr | 20.04.2022 - 14:25 - Son Güncelleme : 20.04.2022 - 14:39
Düşüncelerinizi gizlemek ve söyleyeceklerinizi içinizde tutmak yerine her şeyi olduğu gibi konuşmak belki de sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olabilir. Uzmanlara göre, kavga etmek ve bu esnada açık ve dürüst olmak en iyi iletişim şekli olabilir.
Florida Üniversitesi Psikoloji Profesörü Jim McNulty, insanların açıkça duygularını dile getirmesinin iki tarafın da leyhine olduğunu açıklıyor. Bir şeyleri ima etmenin, sarkastik olmanın veya kinayeli konuşmanın hiçbir ilişkiyi ileriye götürmediğini belirten McNulty, dürüst olmanın önemine vurguda bulunuyor.
Her bireyin farklı bakış açısı vardır ve bunları dile getirmekten korkmamak gerekiyor. Önemli olan farklılıklara saygı duymak ve fikir ayrılıklarında yapıcı olmak.
Partnerler bir konuda farklı fikirlere sahip olduklarını fark ettiğinde susmayı tercih edebiliyor. Kavga etmeyi engellemek için susmak, ilişkiniz için ciddi bir hata olabilir.
Kavga etmeyi ertelemek aslında konuşmayı yani iletişimi ertelemek anlamına geliyor. Bu da gizlenen sorunların birikmesine sebep oluyor. İlişkinin temelinde yatan güven ve dürüstlük duygusu ise zamanla yok oluyor.
Eğer karşınızdaki kişi sizi rahatsız eden şeyi bilmezse nasıl değişebilir, nasıl hatasını telafi edebilir?
Eğer kavga edip, farklılılarınızı takdir edebiliyor ve birbirinizi daha iyi tanıyorsanız, partnerisinizşe gerçekten sağlıklı bir ilişki kurmanız mümkün.
Kavga etmek için bile doğru zamanı seçmek oldukça önemli. O anki ruh haliniz kendinizi tutmanızı zorlaştırabilir ve söylediklerinizden pişman olabilirsiniz. Bu nedenle duygularınızı açıkça dile getirmek ve partnerinizle iletişim kurmak için doğru zamanı seçin.
Başarılı bir kavganın anahtarı duygularınızı açıkça söylemek olsa da iyi bir dinleyici olmak büyük önem taşıyor. İyi bir dinleyici olursanız, partnerinizin dile getirdiği düşünceyi sevmeseniz bile savunmaya geçmek yerine onu anlamaya odaklanabilirsiniz.
‘Sen hep böyle yapıyorsun’ veya ‘Sen busun’ demek yerine ‘Böyle hissediyorum’ ve ‘Bana böyle hissettiriyosun’ gibi ifadelere daha çok yer verin. ‘Ben’ demek yerine karşı tarafı suçlamak daha kolay gibi görünse de kendinizi ne kadar ifade ettiğinize odaklanmaya çalışın.