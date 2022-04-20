Sağlıklı bir ilişkinin anahtarı kavga etmek olabilir mi?

SORUNLARINIZI GİZLEMEYİN

Partnerler bir konuda farklı fikirlere sahip olduklarını fark ettiğinde susmayı tercih edebiliyor. Kavga etmeyi engellemek için susmak, ilişkiniz için ciddi bir hata olabilir.

Kavga etmeyi ertelemek aslında konuşmayı yani iletişimi ertelemek anlamına geliyor. Bu da gizlenen sorunların birikmesine sebep oluyor. İlişkinin temelinde yatan güven ve dürüstlük duygusu ise zamanla yok oluyor.

Eğer karşınızdaki kişi sizi rahatsız eden şeyi bilmezse nasıl değişebilir, nasıl hatasını telafi edebilir?