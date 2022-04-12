Sağlıksız bir ilişkide olduğunuzu gösteren 10 işaret

AŞIRI SAHİPLENME

Kıskançlık oldukça doğal bir duygu olsa da partnerinizin sizi değiştirecek veya kontrol edecek derecede ileriye gitmesi ilişkiniz hakkında ipucu verebilir. Biriyle mesajlaşmak, arkadaşlarla yemeğe gitmek veya herhangi biriyle yaptığınız bir konuşma bile partnerinizi rahatsız ediyorsa sizi aşırı derecede sahipleniyor demektir.

MANİPÜLASYON

Partneriniz kendi kararlarınızı vermenize engel olmak ve nasıl hissedeceğiniz konusunda bile söz sahibi olmak istiyorsa sizi manipüle etmeye çalışıyordur. Bir ilişkide bile olsanız kendi kararlarını verebilen bir birey olduğunuzu unutmayın.