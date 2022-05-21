Sarılmanın etkisi araştırıldı: Erkeklerde rahatlama duygusu görülmedi

Haberler | 21.05.2022 - 13:24

Almanya'da Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, stresli anlar öncesinde sarılmanın erkekler ve kadınlar üzerindeki etkisini ortaya koydu. Kadınların daha az stres yaşadığı görülürken, erkeklerde benzer bir etki görülmedi.

Sarılmanın etkisi araştırıldı: Erkeklerde rahatlama duygusu görülmedi - 1

76 ÇİFT GÖZLEMLENDİ

Günümüzde toplum olarak sarılmanın hepimizde bir rahatlama etkisi yarattığını düşünüyoruz. Bu her ne kadar doğru olsa da yeni yapılan bir araştırma, etkinin kadınlarda ve erkeklerde farklı olabileceğini ortaya koydu. 76 çift üzerinde yapılan araştırma, erkeklerin sarıldığında rahatlama duygusunu hissetmediğini gösterdi.

Sarılmanın etkisi araştırıldı: Erkeklerde rahatlama duygusu görülmedi - 2

Webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre, Ruhr Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada çift olan kadın ve erkeklere stresli bir deneyim yaşamadan önce partnerlerine sarılmaları talimatı verildi. Testler sonucunda söz konusu deneyimler öncesinde partnerine sarılan kadınlarda, sarılmayanlara göre daha düşük biyolojik stres tepkisi gözüktü.

Sarılmanın etkisi araştırıldı: Erkeklerde rahatlama duygusu görülmedi - 3

SARILAN VE SARILMAYAN ERKEKLERDE FARK YOK

Söz konusu stres testinde stresin ölçülmesini sağlayan ortam, kişilerin bir elini soğuk suya sokup üç dakika boyunca kameraya bakmasını içeriyordu. Tükürükteki stres hormonu kortizol ile ölçülebilen biyolojik stres tepkisi, aynı teste giren erkek gruplar arasında fark olmadığına işaret etti.

Sarılmanın etkisi araştırıldı: Erkeklerde rahatlama duygusu görülmedi - 4

KADINLARDA STRESİ AZALTIYOR

Elde edilen sonuçlar, partnerle sarılmanın okul sınavları, iş görüşmeleri veya sunumlar gibi stresli sosyal durumlara karşı kadınlarda stresi azaltmada işe yarayabileceğini kanıtladı.

Sarılmanın etkisi araştırıldı: Erkeklerde rahatlama duygusu görülmedi - 5

Öte yandan erkeklerde stresli bir olay öncesinde sarılmanın rahatlatıcı bir etki yaratmayışı da en azından bu araştırmayla birlikte gösterildi. Araştırma, 18 Mayıs’ta Plos One dergisinde yayımlandı.

N-LIFE HABERLERİ

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