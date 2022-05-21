Sarılmanın etkisi araştırıldı: Erkeklerde rahatlama duygusu görülmedi

76 ÇİFT GÖZLEMLENDİ

Günümüzde toplum olarak sarılmanın hepimizde bir rahatlama etkisi yarattığını düşünüyoruz. Bu her ne kadar doğru olsa da yeni yapılan bir araştırma, etkinin kadınlarda ve erkeklerde farklı olabileceğini ortaya koydu. 76 çift üzerinde yapılan araştırma, erkeklerin sarıldığında rahatlama duygusunu hissetmediğini gösterdi.