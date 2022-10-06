Ses tonunuz ne kadar çekici olduğunuzu belirliyor

Herkesin çekici bulduğu şeyler kişiden kişiye değişir. Kimi karşı cinsin konuşmasından kimisi ise dış görünüşünden hoşlanabilir. BBC'de yayınlanan bir habere göre, bazı milletler bir ses tonunun karşı tarafa çekici görünmekte çok etkili olduğunu düşünüyor. Fransızlar buna "voix de chambre à coucher" diyor. ‘Yatak odası sesi’ olarak da nitelendirilen bu derin ses, bazılarına göre karşı cinsi baştan çıkarma gücüne sahip.
Bazı insanlar, diğerlerinden daha çekici seslere sahiptir. Ses tonunun yanı sıra aksanlar da diğer insanlar hakkında değerlendirme yapmamızın bir yoludur. Çekici seslere sahip insanların, yetkin, kibar ve güvenilir olduğu düşünülür ve bu özellikler insanları ‘iyi’ birey olarak gösterir. Bu da iyi insanları daha çekici bulduğumuzu ortaya koyuyor. Peki bazı aksanları çekici yapan nedir?
Aslında Japon yada Amerikalı fark etmeksizin, o kişi nereli olursa olsun her kadına çekici gelen bir özellik var. Montpellier Üniversitesi’nden Meliessa Barkat- Defradas “Tüm dünya derin sese sahip erkekleri çekici buluyor” diyor.
Derin sesli erkeklere yönelik bu eğilim, Amazon'dan Tanzanya'ya kadar Batılı ve Batılı olmayan sayısız millette gözlemlenmiştir. İnsanların derin sesleri, avlanma yetenekleri, kariyer başarısı ve güçle ilişkilendirdiği biliniyor.
Cinsiyeti ne olursa olsun, daha derin seslere sahip politikacıları daha ciddi ve seçilebilir olarak değerlendiriyoruz. Örneğin, düşük perdeden seslere sahip erkek ve kadın adayların işe alınma olasılığıdaha yüksektir. Yetkin bir konuşmacı olarak geçinmek istiyorsanız, bir ya da iki oktav düşürmeniz gerekir.
Peki bu sözde eğilimimiz karakterleri nasıl yargıladığımız hakkında ne söylüyor? Ve kuralın istisnaları var mı?
Ses perdesinin, testosteron seviyeleriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz çünkü insanlığın evrimsel tarihine bakıldığında daha güçlü erkekler cinsel açıdan daha çekici görülmüştür.
Erkeklerin kadınlara yönelik tercihleri biraz daha karmaşıktır. Uzun bir süre erkeklerin tiz sesli kadınları tercih ettiği düşünülüyordu. Tamamen üreme başarısı açısından bakıldığında ise bir erkeğin potansiyel olarak daha fazla çocuğu olabilecek bir kadını tercih ettiği biliniyor.
Kadınların da derin bir sese sahip olduklarında daha yetkin görüldüğü gerçeği, bize şu soruyu hatırlatıyor: “İhtiyaçlarımıza uyum sağlamak için sesimizi ayarlayabilir miyiz?"
Biriyle konuşurken kendi sesimizin perdesini onlarınkine göre ayarlama eğilimindeyiz. Erkekler için ses seviyesi düşerken, kadınlar için ses seviyesi yükselir. Birini ne kadar çekici bulursak, fark o kadar büyük olur.
Bir randevuda bu iki zıt davranışın nasıl ortaya çıktığını merak ediyor olabilirsiniz. Araştırmalara göre, genel olarak kadınların çekicilik yerine iyi sohbete öncelik verdiği belirtiliyor. Öte yandan sesinizi azaltmak veya yükseltmek, flörtümüzü ne kadar çekici bulduğumuzun bir işareti olabilir ama aynı zamanda diğer kişiyi bize daha çekici de kılabilir.