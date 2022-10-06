Ses tonunuz ne kadar çekici olduğunuzu belirliyor

Peki bu sözde eğilimimiz karakterleri nasıl yargıladığımız hakkında ne söylüyor? Ve kuralın istisnaları var mı?

Ses perdesinin, testosteron seviyeleriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz çünkü insanlığın evrimsel tarihine bakıldığında daha güçlü erkekler cinsel açıdan daha çekici görülmüştür.