Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret
Mutluluk çoğu zaman kahkahalar ve gülümsemelerle gözlemlenebilirken mutsuzluğu anlamak çok daha zor olabilir. Sosyal bağlarımız, ruh sağlığımızın temel taşlarından biridir; bu nedenle, birinin sürekli sosyalleşmeyi reddetmesi ya da “yoğunluk” bahanesinin arkasına sığınması, gizli bir mutsuzluk işareti olabilir. Uzmanlar, kronik ağrılardan yeme alışkanlıklarına, uyku problemlerinden sahte neşeye kadar mutsuzluğu gösteren 7 belirgin işareti açıkladı.
Mutluluk kahkahalar, gülümsemeler ve neşeli sohbetlerden anlaşılabilirken karşı tarafın mutsuzluğunu fark etmek zor olabilir.
İnsanlar, sosyal bir türdür ve giderek artan sayıda araştırma, güçlü topluluk bağlarının ruh sağlığımız ve refahımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.