Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret

Mutluluk çoğu zaman kahkahalar ve gülümsemelerle gözlemlenebilirken mutsuzluğu anlamak çok daha zor olabilir. Sosyal bağlarımız, ruh sağlığımızın temel taşlarından biridir; bu nedenle, birinin sürekli sosyalleşmeyi reddetmesi ya da “yoğunluk” bahanesinin arkasına sığınması, gizli bir mutsuzluk işareti olabilir. Uzmanlar, kronik ağrılardan yeme alışkanlıklarına, uyku problemlerinden sahte neşeye kadar mutsuzluğu gösteren 7 belirgin işareti açıkladı.

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 1

Mutluluk kahkahalar, gülümsemeler ve neşeli sohbetlerden anlaşılabilirken  karşı tarafın mutsuzluğunu fark etmek zor olabilir. 

İnsanlar, sosyal bir türdür ve giderek artan sayıda araştırma, güçlü topluluk bağlarının ruh sağlığımız ve refahımızın ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.

N-LIFE HABERLERİ

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 2

Bu nedenle, tanıdığınız birinin birçok kez sosyal geziyi "Çok isterdim ama çok yoğunum" ya da "Kulağa harika geliyor ama işle çok meşgulüm" diyerek reddettiğini duyduysanız, sessizlik içinde mücadele ediyor olabileceğine dair diğer sinyallere bir kez daha bakmak isteyebilirsiniz.

Texas Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olan Dr. Madhukar Trivedi'ye göre "depresyonda fiziksel belirtiler yaygındır" ve bazı gizli işaretler mutsuzluğu anlamamızı sağlayabilir.  

İşte uzmanlara göre birinin mutsuz olduğunu gösteren 7 işaret.

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 3

1. AĞRI ŞİKAYETLERİ

Dr. Trivedi'ye göre, kronik eklem ağrısı, uzuv ağrısı, sırt ağrısı ve hatta gastrointestinal sorunlar gibi semptomların hepsi teşhis edilmemiş depresyonun belirtileri olabilir.

Dr. Trivedi, fiziksel ağrı ve depresyon arasında derin bir biyolojik bağlantı olduğunu, çünkü her ikisinin de serotonin ve norepinefrin nörotransmitterleri tarafından yönetildiğini keşfetti. 

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 4

2. YORGUNLUK VEYA ENERJİ DALGALANMALARI 

Birleşik Krallık'taki King's College London Psikiyatri Enstitüsü tarafından yürütülen bir çalışmada "yorgunluk ve psikiyatrik bozukluklar arasında önemli bir örtüşme" olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada 201 katılımcının yaklaşık yüzde 7,4'ünde yorgunluğun yanında depresyon ya da anksiyete gibi bir ruh sağlığı sorununun ortaya çıktığı bildirildi.

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 5

3. AŞIRI NEŞELİ DAVRANMAK VE ZORAKİ GÜLÜMSEMELER

Hindistan'da geçmişte yapılan çok sayıda psikolojik çalışmayı bir araya getiren 2019 tarihli bir araştırma, bastırılmış duygular, alışılmadık derecede neşeli davranışlar ve depresyonla ilgili sağlık sorunları arasında bir bağlantı buldu.

Çalışmanın yazarları, “Kişinin gerçek duygularını ve hislerini ifade etmesi fiziksel sağlık, ruh sağlığı ve genel refah için hayati önem taşırken, gizlemeye güvenmek sağlığın önünde bir engel oluşturuyor” dedi.

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 6

4- YEMEK YEMEYİ ATLAMAK VEYA UNUTMAK

Çevrenizde öğün atlayan  kişinin sadece dağınık ya da meşgul olduğunu düşünseniz de, pek çok mutsuz birey farkında olmadan yoğun duyguları nedeniyle yemek yemekle mücadele eder.

American Journal of Psychiatry'de 2016 yılında yayınlanan bir çalışma, iştah değişikliklerinin depresyondaki kişiler arasında yaygın olduğunu ve iştahta artış ya da azalmayla sonuçlanabileceğini ortaya çıkarmıştır. 

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 7

5- UYKUSUZLUK VEYA KÖTÜ UYKU ŞİKAYETİ

Bazı kişiler yaşadıkları travmatik olaylara gecikmeli tepkiler vererek depresyon, yorgunluk, kabuslar ve diğer uyku bozukluklarını olaylardan çok sonra ortaya çıkarırlar.

Psikiyatrist Dr. Alex Dimitriu, travmatik bir deneyimden sonra uyku sorunlarının yaygın olduğunu ve travmanın uykuyu etkileyebileceğini belirtiyor.

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 8

6. "ÇOK MEŞGULÜM"

2020 yılında Frontiers in Psychology'de yayımlanan bir çalışma, iş-yaşam dengesinin zayıf olmasının düşük mutluluk seviyelerini maskeliyor olabileceğini ortaya koydu.

Tanıdığınız birinde bu eğilimi fark ediyorsanız, molaları ve öz bakımı teşvik etmeniz önemlidir.

Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret - 9

7.SERT ÖZELEŞTİRİLER

Journal of Affective Disorders'da yayımlanan bir araştırmaya göre, sahte alçakgönüllülük gerçek sonuçlar doğurabilir.

Orta Çin Normal Üniversitesi'nden bir ekip, 15-29 yaş arası 5 bin 503 Çinli gençle yapılan bir ankette, bu tür kendini küçümseyen davranışlar ile olumsuz psikolojik sonuçlar arasında güçlü bir bağlantı olduğunu tespit etti.

2016 yılında yapılan ilgili bir çalışma, kendinden şüphe duyma, "sahtekârlık sendromu" ve kendini küçümseyen mizaha yol açan diğer zihinsel durumlar ile "anksiyete, depresyon ve psikolojik sıkıntı" arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. 

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