Sessiz Çığlıklar: Mutsuzluğu ele veren 7 gizli işaret

Bu nedenle, tanıdığınız birinin birçok kez sosyal geziyi "Çok isterdim ama çok yoğunum" ya da "Kulağa harika geliyor ama işle çok meşgulüm" diyerek reddettiğini duyduysanız, sessizlik içinde mücadele ediyor olabileceğine dair diğer sinyallere bir kez daha bakmak isteyebilirsiniz.

Texas Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olan Dr. Madhukar Trivedi'ye göre "depresyonda fiziksel belirtiler yaygındır" ve bazı gizli işaretler mutsuzluğu anlamamızı sağlayabilir.

İşte uzmanlara göre birinin mutsuz olduğunu gösteren 7 işaret.