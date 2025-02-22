Sevgiliniz sizi cepte mi görüyor? 5 işaret ele veriyor
İlişkilerde "cepte görme" olarak bilinen bir durum, partnerlerin birbirini sosyal çevrelerinden gizlemesi ve kamuya açık hale getirmemesi anlamına gelir. Bu tür bir davranış, güvensizlik yaratabilir, ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir ve sonunda ayrılığa yol açabilir. Partnerinizin sizi garanti göründüğünün beş önemli işareti ve bunun ilişkiniz üzerindeki olumsuz etkileri
SOSYAL ORTAMLARDAN KAÇINMA
Partneriniz sıkça yalnız kalmayı tercih ediyor, sosyal etkinliklerden kaçınıyor ve birlikte vakit geçirmek için sürekli bahaneler üretiyor olabilir. Bu durum, ilişkiyi yalnızca özel zamanlarla sınırlı tutmak isteğinden kaynaklanabilir.
SOSYAL MEDYADA YER ALMAMA
Eğer partneriniz sosyal medya paylaşımlarında sizi hiç etiketlemiyor ya da birlikte olduğunuz fotoğrafları paylaşmıyorsa, bu, ilişkinizin kamusal hale gelmesini istemediğinin bir göstergesi olabilir.