Sevgilinizi aile ve arkadaşlarla nasıl tanıştırmalısınız?

AİLENİZİ HAZIRLAYIN

Eğer ilk tanışmayı planlı bir şekilde gerçekleştirmezseniz iki taraf için de garip bir ortam olabilir. Özellikle ailenizi tanıştıracağınız kişi hakkında bilgilendirin. Değinilmemesi gereken hassas konular varsa önceden haber verin.

İLİŞKİ TANIMINI YAPIN

Ciddi bir ilişki içinde değilseniz zaten bir tanışma durumu söz konusu değil. İlişkinizin ne seviyede olduğuna ve nasıl bir gelecek planladığınıza dair ailenize ipuçları vermeye çalışın.