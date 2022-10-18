Sevgilinizi aile ve arkadaşlarla nasıl tanıştırmalısınız?

AİLENİZİ HAZIRLAYIN
Eğer ilk tanışmayı planlı bir şekilde gerçekleştirmezseniz iki taraf için de garip bir ortam olabilir. Özellikle ailenizi tanıştıracağınız kişi hakkında bilgilendirin. Değinilmemesi gereken hassas konular varsa önceden haber verin.
İLİŞKİ TANIMINI YAPIN
Ciddi bir ilişki içinde değilseniz zaten bir tanışma durumu söz konusu değil. İlişkinizin ne seviyede olduğuna ve nasıl bir gelecek planladığınıza dair ailenize ipuçları vermeye çalışın.
UFAK JESTLER
Hem aile üyeleriniz hem de arkadaşlarınız hediye ve ufak jestleri sevecektir. Buluşmaya giderken çiçek, çikolata, tatlı veya çayın yanına atıştırmalıklar alabilirsiniz.
İÇTEN DAVRANIN
Bir ömür geçirmek istediğiniz kişiyi ailenizle veya yakın arkadaşlarınızla tanıştırırken gergin olmanız normal. Ancak olduğunuz gibi davranmaya çalışın. Gelecekteki eşinize hissettiğiniz duyguları çevrenize de göstermek istiyorsanız bunu dikkatli bir şekilde yapmalısınız.
ORTAK NOKTALAR BULUN
Sevgilinize arkadaşlarınızla tanıştırmak elbette ailenizden daha rahat olacaktır. Ama unutmayın çoğu sosyal aktivitede arkadaşlarınız ve sevgiliniz bir arada olcak bu nedenle aralarındaki dinamiği dengede tutmaya çalışın. Ortak noktaları ortaya çıkararak kaynaşmalarını sağlayın.
MEKAN SEÇİMİ
İlk tanıştırma anında nerede bulunduğunuz çok önemli. Kalabalık ve gürültülü bir ortam iletişimi kesintiye uğratabilir. Çok resmi bir ortam, samimiyeti ortadan kaldırıp gergin bir atmosfer yaratabilir.
KISA TUTUN
İlk görüşmeden uzun uzun sohbet etmenize hiç gerek yok. Zaman uzadıkça konuşacak konu bulmakta zorlanabilirsiniz ya da sohbet istemediğiniz yerlere çekilebilir.