Sevgilinizin kalbini kazanmak için yapabileceğiniz 20 küçük jest
İişkinizi daima taze tutmak ve birbirinize karşı olan sevginizi beslemek için yapabileceğiniz birçok şey bulunuyor. İşte eşinizin/sevgilinizin kalbini kazanmanızı sağlayacak bazı jestler...
1. Karşılık beklemeden iltifat edin. Samimi ve içten bir iltifat olmasına özen gösterin.
2. Ona en sevdiği yemeği yapın. Hiç beklemediği bir anda onu mutlu edebilirsiniz.
3. Bir sabah erkenden kalkın ve ona kahve hazırlayın.
4. Onu nazik bir masajla uyandırın.
5. Ele ele tutuştuğunuz anların sayısını artırın.