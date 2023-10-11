Sevgilinizin kalbini kazanmak için yapabileceğiniz 20 küçük jest

İişkinizi daima taze tutmak ve birbirinize karşı olan sevginizi beslemek için yapabileceğiniz birçok şey bulunuyor. İşte eşinizin/sevgilinizin kalbini kazanmanızı sağlayacak bazı jestler...

Sevgilinizin kalbini kazanmak için yapabileceğiniz 20 küçük jest - 1

1. Karşılık beklemeden iltifat edin. Samimi ve içten bir iltifat olmasına özen gösterin.

2. Ona en sevdiği yemeği yapın. Hiç beklemediği bir anda onu mutlu edebilirsiniz.

3. Bir sabah erkenden kalkın ve ona kahve hazırlayın.

4. Onu nazik bir masajla uyandırın.

5. Ele ele tutuştuğunuz anların sayısını artırın.

N-LIFE HABERLERİ

Sevgilinizin kalbini kazanmak için yapabileceğiniz 20 küçük jest - 2

6. Ne izleyeceğiniz konusunda karar veremiyorsanız bir gün uzaktan kumandayı ona uzatın ve onun seçmesine izin verin.

7. Cebine küçük notlar bırakın. "Seni seviyorum" gibi basit bir cümle bile onu gülümsetebilir.

8. Eve giderken onun en sevdiği atıştırmalıklardan alın.

9. Küçük şeylere takılmayın. Bulaşıklar birikmiş olabilir veya kuruyan çamaşırlar toplanmayı bekliyordur. Bırakın dursunlar.

Sevgilinizin kalbini kazanmak için yapabileceğiniz 20 küçük jest - 3

10. Uzun ve yorucu bir günün ardından onu güldürmeyi deneyin. Çabanızı görmek bile onu mutlu edebilir.

11. Beraber yemek yerken son ısırığı ona saklayın.

12. Bir sonraki buluşmanız için onun en sevdiği restorandan yer ayırtın.

13. Yalnızca size ait olan şeyleri onunla da paylaşın. "Benim olan senindir" mesajı verin.

14. Onunla ilgili sevdiğiniz şeyleri listeleyin ve onunla paylaşın.

15. İletişiminizi artırmak için sözünü hiç kesmeden kendisini ifade etmesine izin verin. Bunu tartışırken bile yapmaya çalışın.

Sevgilinizin kalbini kazanmak için yapabileceğiniz 20 küçük jest - 4

16. Hem küçük hem de büyük şeyler için teşekkür etmeyi unutmayın.

17. Empati yapın. Onu anladığınızı gösterin.

18. Hedeflerini desteklediğinizi sık sık dile getirin. Sizin desteğiniz herkesten önemli.

19. Onun için zor ve yoğun olan günde motivasyon mesajı gönderin.

20. Hiçbir sebep olmaksızın ona küçük hediyeler verin. Özel günleri beklemenize gerek yok.

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