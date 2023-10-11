Sevgilinizin kalbini kazanmak için yapabileceğiniz 20 küçük jest

10. Uzun ve yorucu bir günün ardından onu güldürmeyi deneyin. Çabanızı görmek bile onu mutlu edebilir.

11. Beraber yemek yerken son ısırığı ona saklayın.

12. Bir sonraki buluşmanız için onun en sevdiği restorandan yer ayırtın.

13. Yalnızca size ait olan şeyleri onunla da paylaşın. "Benim olan senindir" mesajı verin.

14. Onunla ilgili sevdiğiniz şeyleri listeleyin ve onunla paylaşın.

15. İletişiminizi artırmak için sözünü hiç kesmeden kendisini ifade etmesine izin verin. Bunu tartışırken bile yapmaya çalışın.