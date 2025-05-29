Sevgilinizin sizden ayrılacağını nasıl anlarsınız? 15 işaret ele veriyor

AYRILIK EŞİĞİNDE OLAN PARTNERE NASIL DAVRANILMALI?
- Sakin ve açık bir iletişim kurun.
- Duygularınızı dürüstçe paylaşın, suçlamada bulunmayın.
- Onları dinleyin, empati yapın.
- Sorunun kaynağını birlikte anlamaya çalışın.
- Gerekirse profesyonel destek alın.
- Her sonuca hazırlıklı olun.
AYRILIK ACISIYLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?
Duygularınızı kabul edin, destek alın, hobilerinizle meşgul olun ve kendinize zaman tanıyın.
NE ZAMAN BIRAKMALIYIM?
İlişki size sürekli acı veriyorsa, temel değerleriniz uyuşmuyorsa ve değişim çabaları başarısızsa, bırakmak en doğru karardır.