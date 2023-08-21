Size sadık kalması muhtemel birinin 7 özelliği

4- ELVERİŞSİZ OLSA BİLE SİZİ SEÇMİŞTİR

Partnerinizin sizinle kalmakla onun için önemli olan bir şeyi takip etmek arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bir an oldu mu? Eğer böyle bir durum varsa partnerinizin çevresinden gelen ayrılık baskılarına nasıl tepki verdiğine bakın.



Sizi savunan ve her konuda destekleyen biri, ilişkiye yatırım yapan kişidir.