Size sadık kalması muhtemel birinin 7 özelliği
Bir ilişkideki en önemli faktörlerden biri sadakattir. Partnerinizin size sadık olup olmadığını anlamak için de davranışlarına bakmalısınız. İşte size sadık kalması muhtemel birinin 7 özelliği....
1- UZUN YILLAR SÜREN ARKADAŞLIKLARI VARDIR
Hayatınıza giren insanın uzun yıllar devam eden dostluklarının olması, kişisel bağlara yatırım yaptığını gösterir. Bu da onun size yani partnerine daha bağlı olacağının işaretlerinden biridir. Böyle birinin berbat bir şey olmadıkça sizi aniden bırakması çok da muhtemel değildir.