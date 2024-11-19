"Soft launch" nedir? Herkes bu sosyal medya trendini kullanarak ilişkisini duyuruyor!

“SOFT LAUNCH” NEDİR?

"Soft launch" sosyal medyada bir ilişki içinde olduğunuzu yarı yarıya belli etmenin bir yoludur. Türkçe'ye çevrilmiş haliyle “yumuşak lansman”, ilişkinizi sosyal medya hesabınızda duyurmada size kolaylık sağlayabilir.

Bu terim, çevrenizde insanlara bir ilişki içinde olduğunuzu duyurmanızı ancak henüz kiminle olduğunuzu kamuoyuna açıklamamanız anlamına gelir. Terim, özellikle ilişki durumunuzu sosyal medyada paylaşmanızı ancak partnerinizin bir fotoğrafı veya etiketi olmadan paylaşmanızı ifade eder.

Bu şekilde bir ilişkide olduğunuzu çevrenizdekilere ima edebilir ve tüm ayrıntıları paylaşmak zorunda kalmazsınız.