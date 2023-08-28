Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni

1- ÖFKE KONTROLÜ ZORLAŞIR

Öfke, bir mesaj ya da mail ile kolay bir şekilde dışarı atılabilir. Eğer siz ya da partneriniz bir tartışma sırasında sakinleşmeye ve daha incelikli bir yanıt üzerinde düşünmeye zaman bulamadan mesajı gönderiyorsa ileride bir sorun çıkması muhtemeldir.