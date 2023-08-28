Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni
Günümüzde partnerinizle sosyal medya uygulamaları aracılığıyla bağlantı kurmak kolay ve hızlı olabilir. Ancak bu durum, ilişkinizdeki yakınlığa engel olabilir. İşte teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 yolu...
Partnerinizle sosyal medya uygulamaları aracılığı ile iletişim kurmak, ilişkinizdeki yakınlık konusunda sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Çünkü hızlı bir şekilde sıkça bağlantı kurmak fiziksel birlikteliğin yerini tutmaz ve ilişkinizdeki sorunları daha da kötüleştirme eğilimindedir. İşte teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin dört nedeni...