Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni

Günümüzde partnerinizle sosyal medya uygulamaları aracılığıyla bağlantı kurmak kolay ve hızlı olabilir. Ancak bu durum, ilişkinizdeki yakınlığa engel olabilir. İşte teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 yolu...

Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni - 1

Partnerinizle sosyal medya uygulamaları aracılığı ile iletişim kurmak, ilişkinizdeki yakınlık konusunda sıkıntı yaşamanıza neden olabilir. Çünkü hızlı bir şekilde sıkça bağlantı kurmak fiziksel birlikteliğin yerini tutmaz ve ilişkinizdeki sorunları daha da kötüleştirme eğilimindedir. İşte teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin dört nedeni...

N-LIFE HABERLERİ

Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni - 2

1- ÖFKE KONTROLÜ ZORLAŞIR

Öfke, bir mesaj ya da mail ile kolay bir şekilde dışarı atılabilir. Eğer siz ya da partneriniz bir tartışma sırasında sakinleşmeye ve daha incelikli bir yanıt üzerinde düşünmeye zaman bulamadan mesajı gönderiyorsa ileride bir sorun çıkması muhtemeldir.

Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni - 3

2- SANAL BAĞLANTILAR FİZİKSEL YAKINLIĞIN YERİNİ TUTMAZ

Hayatınızdaki insana sevginizi genellikle sevgiyle bakmak, el ele tutuşmak, tatlı sözler fısıldamak gibi fiziksel teması içeren yollarla gösterirsiniz.

Göz göze ve ten tene temasın tümü aşk hormonu oksitosini harekete geçirir. Beyninizdeki bu kimyasal, sevgi duygularınızı artırır ve bağlanma duygunuzu artırır. Ancak bunu partnerinizden gelen bir mesajla yapmanız mümkün değildir.

Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni - 4

3- MESAJLAR YANLIŞ ANLAŞILABİLİR

Metinler kolayca yanlış anlaşılabilir. Siz o şekilde yazmasanız da karşı taraf bunu ruh haline göre bambaşka yorumlayabilir. Bu nedenle partnerinizle yan yana gelemiyorsanız da telefonla konuşmak ilişkiniz için daha iyi olabilir.

Teknolojinin ilişkinize zarar vermesinin 4 nedeni - 5

4-BİRLİKTE GEÇİRECEĞİNİZ KALİTELİ ZAMANI KISITLAR

Sevdikleriyle pek çok elektronik kanal üzerinden bağlantı kuran kişiler aynı şeyi arkadaşlarıyla ve iş ortaklarıyla da yapıyor olabilir. Tüm bu bağlantıları sürdürmek, sevdiğiniz kişiyle geçirdiğiniz zamanı kesintiye uğratabilir.

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