Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret

Çiftler arasındaki yüksek çekimi ifade eden ten uyumu, karşı tarafa duyulan yoğun arzu, dokunma isteği ve heyecanı tanımlar. İlişki koçlarına göre, partnerlerin birbirlerine karşı koyamaması nedeniyle zaman zaman toksik döngülere de neden olabilen ten uyumu, kendisini genellikle 5 işaretle ele verir.

Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret - 1

İki insan arasındaki fiziksel çekim, ten uyumunun ilk ve en açık işaretidir. Karşınızdaki kişiyle göz göze geldiğinizde, kalp atışlarınız hızlanıyorsa ve  tenine karşı bir çekim hissediyorsanız, bu yüksek bir uyumun göstergesidir.

N-LIFE HABERLERİ

Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret - 2

Ten uyumu yüksek olan çiftler, birbirlerine dokunduklarında veya yan yana olduklarında huzurlu hissederler. Gerginlikleri azalır ve kaygıları yatışır. Fiziksel yakınlığın getirdiği duygusal rahatlama, ten uyumunun belirgin işaretlerindendir.

Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret - 3

Ten uyumu, sadece dokunarak değil, aynı zamanda beden diliyle de kendini gösterir. Kolların, ellerin veya vücut hareketlerinin senkronize olması, fiziksel çekimin bir diğer göstergesidir.

Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret - 4

Bazen bir dokunuş ya da sarılma, kelimelerden çok daha fazlasını ifade eder. Ten uyumu yüksek çiftler, sadece küçük bir öpücükle bile aralarındaki derin bağı yansıtabilirler.

Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret - 5

Her bireyin kendine has bir kokusu vardır ve bu kokuların birbirine uyumlu olması, ilişkilerdeki ten uyumunu pekiştiren önemli faktörlerden biridir. Eğer karşınızdaki kişinin kokusu sizi rahatlatıyor veya çekici geliyorsa, bu ten uyumunuzun yüksek olduğu anlamına gelir.

DAHA FAZLA GÖSTER