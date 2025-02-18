Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret

Her bireyin kendine has bir kokusu vardır ve bu kokuların birbirine uyumlu olması, ilişkilerdeki ten uyumunu pekiştiren önemli faktörlerden biridir. Eğer karşınızdaki kişinin kokusu sizi rahatlatıyor veya çekici geliyorsa, bu ten uyumunuzun yüksek olduğu anlamına gelir.



