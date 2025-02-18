Ten uyumunun yüksek olduğunu gösteren 5 işaret
Çiftler arasındaki yüksek çekimi ifade eden ten uyumu, karşı tarafa duyulan yoğun arzu, dokunma isteği ve heyecanı tanımlar. İlişki koçlarına göre, partnerlerin birbirlerine karşı koyamaması nedeniyle zaman zaman toksik döngülere de neden olabilen ten uyumu, kendisini genellikle 5 işaretle ele verir.
İki insan arasındaki fiziksel çekim, ten uyumunun ilk ve en açık işaretidir. Karşınızdaki kişiyle göz göze geldiğinizde, kalp atışlarınız hızlanıyorsa ve tenine karşı bir çekim hissediyorsanız, bu yüksek bir uyumun göstergesidir.