Terapist açıkladı: Başarılı bir evlilik için 3 altın kural

Saygıya dayanan bir evlilik, her iki partnerin de büyümesi için güvenli bir alan yaratır. Ayrıca, "tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak tek bir kişi asla bulamazsınız" anlayışının önemini vurguluyor. Her iki taraf da birlikte çalışmalıdır. Bu, şüphesiz ilişkiyi anlamlı kılacaktır.



En önemlisi, evlilik tek bir kişiyle ilgili değildir. Bu nedenle her iki taraf da sıkı çalışmaya ve çaba göstermeye istekli olmalıdır. Diğer her şey yoluna girecektir.