Terapist açıkladı: Başarılı bir evlilik için 3 altın kural
Dünya genelinde tanınan terapist Marisa Peer, güçlü bir evlilik için altın kuralları paylaşıyor. Peer, cinsel kimyanın iletişim yoluyla daha derin bir bağ için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Karşılıklı saygı ve hayranlık, evliliğin temel yapı taşlarını oluşturuyor. Peki, başarılı bir evlilik için 3 altın kural ne?
Evlilik güzel bir senfonidir. 'Evet'ten daha fazlasıdır. Hayat size ne getirirse getirsin, büyümek, değişmek ve birlikte durmak için bir sözdür. Özünde, evlilik ortaklıkla ilgilidir. Genellikle farklı geçmişlere sahip iki kişi birbirlerini seçer ve hayatlarını, hayallerini, korkularını ve geleceklerini paylaşırlar. Boşanmaların ve ayrılıkların zirve yaptığı bir zamanda, tarafların hepsinin gelişmesine ve mutluluğu bulmasına yardımcı olan başarılı bir evlilik nasıl yönetilir?