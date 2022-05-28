Tinder köpekli randevu özelliği getirdi

PROFİL FOTOĞRAFINIZDA KÖPEK VAR MI?

Tinder üyeleri, uygulamada ortak hobi ve zevklere sahip kişilerle yüzdelik oranlarda eşleşmeye ulaşıyor. Yüksek oranda eşleşme olduğu takdirde, o kişiyle iletişim kurmanız mümkün oluyor. Yapılan araştırmalara göre Tinder’da hesabı olan kullanıcıların eğer profil fotoğrafında köpek resmi varsa yüzde 5 oranında daha fazla kişiyle eşleşmeye ulaşıyor.