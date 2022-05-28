Tinder köpekli randevu özelliği getirdi

Haberler - ntv.com.tr | 28.05.2022 - 09:16
Tinder kullanıcılarını yepyeni bir konsept bekliyor. Londra, Manchester ve Edinburgh’da uygulanmaya başlanan yeni konseptte, bireyler köpeklerini yanında getirebiliyor.
İngiliz haber sitesi Metro’nun haberine göre randevuya çıkan kişiler, keyifli bir şekilde sohbet ederken kafe görevlileri köpeklerin tüm ihtiyaçlarını gideriyor.
Tinder kullanıcıları uygulamada 'Hayvan Sahibi' bölümüne giderek kendileri gibi diğer köpekseverlere ulaşabiliyorlar.
Tinder üyeleri, uygulamada ortak hobi ve zevklere sahip kişilerle yüzdelik oranlarda eşleşmeye ulaşıyor. Yüksek oranda eşleşme olduğu takdirde, o kişiyle iletişim kurmanız mümkün oluyor. Yapılan araştırmalara göre Tinder’da hesabı olan kullanıcıların eğer profil fotoğrafında köpek resmi varsa yüzde 5 oranında daha fazla kişiyle eşleşmeye ulaşıyor.
Londra’da ‘The Dog House’, Machester’da ‘The Dog and Patridge’ ve Edinburgh’da ‘Hare of the Dog’ adıyla açılan kafelerde, randevuya çıkan kişiler yanında köpeğini de getirebiliyor.
Tinder İngiltere’nin yöneticiliğini yapan Laura Wilkinson-Rea, “Tinder profilinde ilgi alanına ‘köpek sever’ yazan kişiler, toplam üyelerin yüzde 10’unu oluşturuyor. Bu nedenle köpekseverleri ve potansiyel partnerlerini ilk pop-up kafemizde bir araya getireceğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.