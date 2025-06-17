Tutkulu aşkın 10 işareti

Tutkulu aşk, çoğu ilişkinin başlangıç noktasıdır. Ancak bu duyguyu sürdürebilmek için çaba, bağlılık ve sabır gerekir. Aşkın şiddeti zamanla azalabilir ama bu, bağın zayıfladığı anlamına gelmez.

Unutmayın, aşk yalnızca bir duygu değil; aynı zamanda bir seçimdir. Ve bu seçimi her gün, yeniden yapmanız gerekir.