Tutkulu aşkın 9 işareti
Sosyal psikolog Elaine Hatfield, tutkulu aşkı "bir başkasıyla birleşmeye yönelik yoğun bir arzu hali" olarak tanımlıyor.
TUTKULU AŞK NEDİR?
Tutkulu aşk, birine karşı duyulan yoğun hisler ve karşı konulamaz bir çekimdir. Bu aşk türü, genellikle bir ilişkinin başlangıcında kendini gösterir. Sevdiğiniz kişiyi düşünmeden duramaz, ondan uzak kaldığınızda adeta fiziksel bir acı hissedersiniz. Tutkulu aşk; şiirlere, şarkılara, romanlara ilham verir çünkü bireyin iç dünyasını kökten sarsar.