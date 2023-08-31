Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları

Partnerinizle her dilediğinizde yan yana gelemiyor hatta farklı şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. İşte mesafelerin aranıza girmemesi ve kilometrelere rağmen yakın bir ilişki kurmak için yapabilecekleriniz...

Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları - 1

1- PARTNERİNİZE GÜVENİN ve VARSAYIMLARDAN UZAK DURUN

Uzak mesafe ilişkilerde varsayımlardan uzak durmak her iki taraf için de önemlidir. Partnerinize ulaşamadığınızda endişeye kapılmamalısınız. Bunun yerine ona güvenmeli ve ilişkiniz konusunda rahat hissetmelisiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları - 2

2- BEKLENTİLERİNİZİ SINIRLAYIN

Partnerinizi düzensiz aralıklarla görmek, beklentileri de yükseltebilir. Ancak her zaman her şey beklediğiniz gibi olmayabilir. En iyi ilişkiler kaldığı yerden devam etmekle yetinir. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları - 3

3- HER GÜN KONUŞMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Uzun olmasa da her gün birbirinizle sohbet etmek, partnerinizin hayatının bir parçası olmasını sağlayacaktır.

Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları - 4

4- SÜRPRİZ YAPMAYA DİKKAT EDİN

Özellikle uzak mesafe ilişkilerde sürprizler büyük önem taşır. Partnerinize alacağınız bir hediye ya da onu habersiz bir şekilde görmeye gitmeniz ona verdiğiniz değeri gösterecek bu da ilişkinize olumlu yansıyacaktır.

Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları - 5

5- DUYGUSAL İHTİYAÇLARI İHMAL ETMEYİN

Aranızda kilometreler de olsa birlikte yaşıyormuşsunuz gibi birbirinizin ihtiyaçları ve duyguları için zaman ayırmalısınız.

Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları - 6

6- FEDAKARLIKLARA HAZIR OLUN

Her ilişki fedakarlık istese de uzun mesafe ilşkilerde bu bir tık fazladır. Her iki tarafın da ilişkileri için hayatlarından ya da kendilerinden fedakarlık yapması birlikte bir şeyleri yeniden inşa etme fırsatı doğurabilir.

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