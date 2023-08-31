Uzak mesafe ilişkisi yürütmenin tüyoları
Partnerinizle her dilediğinizde yan yana gelemiyor hatta farklı şehirlerde yaşıyor olabilirsiniz. İşte mesafelerin aranıza girmemesi ve kilometrelere rağmen yakın bir ilişki kurmak için yapabilecekleriniz...
1- PARTNERİNİZE GÜVENİN ve VARSAYIMLARDAN UZAK DURUN
Uzak mesafe ilişkilerde varsayımlardan uzak durmak her iki taraf için de önemlidir. Partnerinize ulaşamadığınızda endişeye kapılmamalısınız. Bunun yerine ona güvenmeli ve ilişkiniz konusunda rahat hissetmelisiniz.