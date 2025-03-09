Uzman psikolog açıkladı: Evlilik öncesi çiftler hangi konuları konuşmalı?

8. İLETİŞİM VE SORUN ÇÖZME BİÇİMİ: SAĞLIKLI TARTIŞABİLMEK

İletişim, evliliğin temel taşıdır. Tartışmalar kaçınılmazdır, ancak önemli olan bu tartışmaların nasıl yönetildiğidir.



Tartışmalarımızda nasıl bir dil kullanmalıyız?



Küsmek mi, yoksa sorunu hemen konuşarak çözmek mi tercih edilir?



Affetmek ve özür dilemek senin için ne kadar kolay?



SONUÇ: KONUŞARAK ANLAŞABİLİRİZ



Evlilik öncesinde bu konuların konuşulması, çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımasını ve ortak bir hayat inşa etmelerini sağlar. Önemli olan, bu konuşmaları sadece yüzeysel bir sohbet olarak değil, içtenlikle ve açıklıkla yapmaktır. Unutmayın, ilişkilerdeki en büyük güç iletişimdir. Ne kadar çok konuşur, ne kadar çok paylaşırsanız, o kadar sağlam bir temel inşa edersiniz.

Birlikte güçlü kalabilmek için, şimdi konuşmaya ne dersiniz?