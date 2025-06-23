Uzmanlara göre partnerinizin evlenilecek kişi olduğunu gösteren 5 önemli işaret

Evleneceğiniz kişi; mutluluğunuz, hayatınızdaki istikrarınız, kişisel gelişiminiz ve genel yaşam kaliteniz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Bu yüzden sadece fiziksel çekim veya dış görünüşe değil, karakter ve uyuma da dikkat etmek gerekir.

Peki, evlilikte başarılı olabilecek bir partnerde hangi özellikler bulunmalı? İşte evlilik için aranması gereken 5 temel özellik: