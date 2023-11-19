Uzmanlardan ilişki uyarısı: Bağlanma sezonu geldi!
Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte romantik ilişkiye ihtiyaç duyan yalnız bireyleri uyarıyor. Buna göre kışın getirdiği ihtiyaç, insanları yanlış ilişkiler kurmaya yönlendirebilir.
"Bağlanma sezonu"yla birlikte uzmanlardan yeni ilişki uyarısı da geldi.
Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte romantik ilişkiye ihtiyaç duyan yalnız bireyleri uyardı. Buna göre kışın getirdiği ihtiyaç, insanları yanlış ilişkiler kurmaya yönlendirebilir.
İlişki uzmanı Sophie Cress, insanların soğuk aylarda "yakınlık ve aşırı samimiyet özlemi" duyduklarını, bunun da onları aslında fazla ciddi olmayan kısa süreli aşklara yönelttiğini söyledi.