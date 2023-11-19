Uzmanlardan ilişki uyarısı: Bağlanma sezonu geldi!

Independent'in haberine göre, evlilik ve aile terapisti Cress, bu romantizmin çok uzun sürmeyebileceğini vurgulayarak, "Temel gereksinimlerinizi ve değerlerinizi karşılamayan bir ilişki kurmaktan kaçınmak çok önemli. Yılın bu zamanında yalnız kalma korkusu nedeniyle tehlike işaretlerini göz ardı etmeyin veya standartlarınızdan ödün vermeyin" dedik.

Bu ani ve son derece yakın ilişkileri kurarken nelerden kaçınmak gerektiğini anlatan Cress, "Fiziksel yakınlık veya duygusal hassasiyet söz konusu olduğunda, özellikle de güçlü bir temel kurulmamışsa dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.