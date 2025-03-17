Uzun ömürlü aşk için yapmanız gereken 8 şey: ABD'li psikolog açıkladı

GÖZLEMLERİNİZİ PAYLAŞIN

Verywell Mind'de yer alan haberde, aşkı canlı kılan bir başka alışkanlığın ise gözlemleri paylaşmak olduğu ifade edildi. Gottman, ''Dışarıdaki kuşu gördün mü?'' gibi basit bir cümlenin bile diyaloğa renkli bir boyut katabileceğini vurguladı.

HAYATINI KOLAYLAŞTIRIN

Uzun vadeli bir ilişkide, partnerlerin birbirlerinin hayatlarını kolaylaştırması da oldukça önemli. ''Dilersen anneni ziyarete gidebiliriz'' gibi bir cümle, partnerinize düşünüldüğünü hissettirebilir. Bu tarz jestler, partnerinizin sosyal çevresine ve ilgi alanlarına da saygı duyduğunuzu gösterir.

GÜNÜNÜN NASIL GEÇTİĞİNİ SORUN

Çiftlerin birbirlerine gününün nasıl geçtiğine dair sorular sorması da romantik bağın gelişimine katkı sağlayan davranışlara örnektir. ''Projen nasıl gidiyor?'' veya ''İş yerinde her şey yolunda mı?'' gibi sorular, derin sohbetlerin başlamasına katkı sunabilir.

EĞLENMENİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Romantik ilişkide ortak mizah anlayışı da önemli bir yere sahiptir. Araştırmalar, paylaşılan kahkahanın ilişki memnuniyetiyle doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir.