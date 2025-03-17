Uzun ömürlü aşk için yapmanız gereken 8 şey: ABD'li psikolog açıkladı

Psikolog John Gottman, uzun vadeli bir romantik ilişki için edinilmesi gereken 8 alışkanlığı açıkladı.

Uzun ömürlü aşk için yapmanız gereken 8 şey: ABD'li psikolog açıkladı - 1

YARDIM İSTEYİN

ABD'li psikolog, partnerler arasındaki bağı destekleyen eylemlerin başında yardım istemenin geldiğini vurguladı. Uzman isim, ''Market poşetlerini taşımama yardım eder misin?'' gibi soruların bile çiftlerin birbirine duyduğu güveni diri tutabileceğini ileri sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

Uzun ömürlü aşk için yapmanız gereken 8 şey: ABD'li psikolog açıkladı - 2

GÖZLEMLERİNİZİ PAYLAŞIN

Verywell Mind'de yer alan haberde, aşkı canlı kılan bir başka alışkanlığın ise gözlemleri paylaşmak olduğu ifade edildi. Gottman, ''Dışarıdaki kuşu gördün mü?'' gibi basit bir cümlenin bile diyaloğa renkli bir boyut katabileceğini vurguladı.

HAYATINI KOLAYLAŞTIRIN

Uzun vadeli bir ilişkide, partnerlerin birbirlerinin hayatlarını kolaylaştırması da oldukça önemli. ''Dilersen anneni ziyarete gidebiliriz'' gibi bir cümle, partnerinize düşünüldüğünü hissettirebilir. Bu tarz jestler, partnerinizin sosyal çevresine ve ilgi alanlarına da saygı duyduğunuzu gösterir.

GÜNÜNÜN NASIL GEÇTİĞİNİ SORUN

Çiftlerin birbirlerine gününün nasıl geçtiğine dair sorular sorması da romantik bağın gelişimine katkı sağlayan davranışlara örnektir. ''Projen nasıl gidiyor?'' veya ''İş yerinde her şey yolunda mı?'' gibi sorular, derin sohbetlerin başlamasına katkı sunabilir.

EĞLENMENİN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Romantik ilişkide ortak mizah anlayışı da önemli bir yere sahiptir. Araştırmalar, paylaşılan kahkahanın ilişki memnuniyetiyle doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir. 

Uzun ömürlü aşk için yapmanız gereken 8 şey: ABD'li psikolog açıkladı - 3

SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Gottman, sözsüz yakınlığın da sağlıklı ilişkilerin olmaz olmazları arasında yer aldığını ifade ediyor. Göz teması kurmak, gülümsemek, minik temaslarda bulunmak, el ele tutuşmak, öpüşmek ya da aktif bir cinsel hayatın olması, çiftlerin birbirlerine daha çok bağlanmasına destek olabilir.

İLGİ ALANLARINA SAYGI DUYUN

Aşk ve ilişkiler üzerine derin analizler yapan Gottman, birbirlerinin ilgi alanlarına saygı duyan çiftlerin yüzde 86'sının daha mutlu bir evlilik  yaşadıklarının altını çiziyor.

Uzun ömürlü aşk için yapmanız gereken 8 şey: ABD'li psikolog açıkladı - 4

ONU OLDUĞU GİBİ KABUL EDİN

Uzman isim, partnerlerin birbirlerine karşı mükemmeliyetçi beklentiler içerisinde olmalarını doğru bulmuyor. Aşkta gerçekçi olmak, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini destekler. Partnerinizi olduğu gibi kabul etmenin, çatışma riskini belirgin düzeyde azaltabileceğini unutmayın.

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