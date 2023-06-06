Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem

Evlilik uzun ve zorlu bir yolculuktur. Zaman zaman iyi bazen de kötü günleriniz olabilir. Peki evliliğinizi uzun ömürlü olması için neler yapabilirsiniz? İşte size 5 tüyo...

Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem - 1

1- OLUMLU OLMAK

Eşinizle olumlu bir iletişim halindeyseniz; karşılıklı iltifatlar, övgüler, cesaret verici sözler, tatlı mesajlar evliliğinizin keyfini katlayacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem - 2

2- YETERLİ ZAMAN

Eşinizle birlikte yaptığınız keyifli aktiviteler, geçirdiğiniz kaliteli zamanlar, yaptığınız uzun sohbetler evliliğinizin yolunda olduğunun diğer bir işaretidir.

Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem - 3

3- YARDIM ETMEK

Eğer birbirinize her konuda destek oluyor ve ev işlerinin sorumluluklarını paylaşıyorsanız evliliğinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.

Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem - 4

4- FİZİKSEL TEMAS

Evli çiftler için rahat bir şekilde fiziksel temas kurmak son derece önemlidir.

El ele tutuşmak, eşinizin alnına veya yanaklarına küçük öpücükler kondurmak ve onun sürekli kollarına dokunmak evliliğinizi canlı tutacaktır.

Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem - 5

5- KÜÇÜK SÜPRİZLER

Evliliğin bir süre sonra rutin hale gelmesinin önüne geçmek için eşinize hiç beklemediği anlarda sürpriz yapabilirsiniz.

Ayrıca özel günleri atlamamanız da eşinizi mutlu edecek bu da ilişkinize yansıyacaktır.

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