Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem

5- KÜÇÜK SÜPRİZLER

Evliliğin bir süre sonra rutin hale gelmesinin önüne geçmek için eşinize hiç beklemediği anlarda sürpriz yapabilirsiniz.

Ayrıca özel günleri atlamamanız da eşinizi mutlu edecek bu da ilişkinize yansıyacaktır.