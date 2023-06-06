Uzun süreli evlilik için uygulamanız gereken 5 yöntem

Eşinizle olumlu bir iletişim halindeyseniz; karşılıklı iltifatlar, övgüler, cesaret verici sözler, tatlı mesajlar evliliğinizin keyfini katlayacaktır.
Eşinizle birlikte yaptığınız keyifli aktiviteler, geçirdiğiniz kaliteli zamanlar, yaptığınız uzun sohbetler evliliğinizin yolunda olduğunun diğer bir işaretidir.
Eğer birbirinize her konuda destek oluyor ve ev işlerinin sorumluluklarını paylaşıyorsanız evliliğinizin uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır.
Evli çiftler için rahat bir şekilde fiziksel temas kurmak son derece önemlidir.
El ele tutuşmak, eşinizin alnına veya yanaklarına küçük öpücükler kondurmak ve onun sürekli kollarına dokunmak evliliğinizi canlı tutacaktır.
Evliliğin bir süre sonra rutin hale gelmesinin önüne geçmek için eşinize hiç beklemediği anlarda sürpriz yapabilirsiniz.
Ayrıca özel günleri atlamamanız da eşinizi mutlu edecek bu da ilişkinize yansıyacaktır.